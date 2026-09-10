Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канада готова посилити тиск на Росію, якщо Кремль відмовиться від переговорів – Карні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Канада готова посилити тиск на Росію, якщо Кремль відмовиться від переговорів – Карні
За словами Карні, Канада готує новий пакет санкцій проти Росії
фото: скриншот трансляції

Оттава готує нові обмеження та продовжує бити по російських схемах обходу санкцій

Канада готова посилити тиск на Росію та її союзників, якщо Кремль відмовиться від переговорів. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Главком».

За словами Карні, Канада готує новий пакет санкцій проти Росії. Оттава також продовжує оновлювати обмеження щодо компонентів, які можуть використовуватися для виробництва балістичної зброї, а також проти російського «тіньового флоту».

«Ми посилимо тиск на Росію та її поплічників, тих, хто їй допомагає», – заявив Карні.

Канадський прем'єр наголосив, що Оттава продовжить використовувати санкційний тиск як один із інструментів для примушення Росії до переговорів. Водночас Канада заявила про подальшу підтримку України.

Раніше Карні повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на 350 млн канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю перехоплювачів для протиповітряної оборони.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.

Читайте також:

Теги: санкції Канада переговори Марк Карні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Самарі загорівся головний виробничий корпус ракетно-космічного центру «Прогрес»
Удар по «Прогресу»: Україна може поставити російський Starlink на довгу паузу
15 серпня, 16:56
Шлях до переговорів із Росією може пролягати не через більші поступки їй, а через більшу силу України
Зробити війну невигідною для Путіна – нова формула миру для України
18 серпня, 19:06
Попередні санкції не зупинили агресію РФ
Демократи закликали адміністрацію Трампа відновити системні санкції проти РФ
13 серпня, 03:54
Ольга Саладуха очолює Федерацію легкої атлетики України з 2023 року
Ольга Саладуха: Від Сергія Бубки Україна чекає більшого інтерв'ю
16 серпня, 21:00
Володимир Путін та Дональд Трамп під час зустрічі в Анкориджі на Алясці
Лавров заявив, що Росія хотіла «по-пацанськи» домовитися з Трампом про Україну
28 серпня, 14:33
Служби продовжують працювати на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки
Росія атакувала Київщину під час візиту представників Трампа: є загиблі
5 вересня, 18:59
Віткофф та Кушнер на вокзалі
Спецпредставники Трампа поїхали з Києва потягом «Експрес миру»
7 вересня, 00:27
Нарада Зеленського з переговорною групою, удари по Україні. Головне за 7 вересня 2026
Нарада Зеленського з переговорною групою, удари по Україні. Головне за 7 вересня 2026
7 вересня, 21:18
Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня
Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня
Вчора, 05:51

Політика

Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва
Міністр закордонних справ Естонії прибув до Києва
Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
Кремль розкрив одну з тем майбутньої розмови Путіна та Моді
Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
Канада ввела нові санкції проти Росії: кого вони торкнулися
Канада ввела нові санкції проти Росії: кого вони торкнулися
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США
На з'їзді Республіканської партії Венса зустріли як майбутнього президента США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Сьогодні, 13:18
Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua