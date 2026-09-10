Канада готова посилити тиск на Росію, якщо Кремль відмовиться від переговорів – Карні

Оттава готує нові обмеження та продовжує бити по російських схемах обходу санкцій

Канада готова посилити тиск на Росію та її союзників, якщо Кремль відмовиться від переговорів. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Главком».

За словами Карні, Канада готує новий пакет санкцій проти Росії. Оттава також продовжує оновлювати обмеження щодо компонентів, які можуть використовуватися для виробництва балістичної зброї, а також проти російського «тіньового флоту».

«Ми посилимо тиск на Росію та її поплічників, тих, хто їй допомагає», – заявив Карні.

Канадський прем'єр наголосив, що Оттава продовжить використовувати санкційний тиск як один із інструментів для примушення Росії до переговорів. Водночас Канада заявила про подальшу підтримку України.

Раніше Карні повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на 350 млн канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю перехоплювачів для протиповітряної оборони.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.