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Засновник правлячої партії Грузії зробив гучну заяву щодо вступу країни до ЄС

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Засновник правлячої партії Грузії зробив гучну заяву щодо вступу країни до ЄС
фото з відкритих джерел

Іванішвілі назвав приєднання країни до ЄС «грузинською мрією» та пообіцяв здійснити її у 2030 році

Експрем’єр Грузії та засновник правлячої партії країни «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі заявив, що Грузія у 2030 році стане членом Євросоюзу. Про це він повідомив на мітингу перед парламентом Грузії, повідомляє Sova.

Іванішвілі пообіцяв «подолати всі перешкоди, зміцнити суверенітет, зберегти мир, зміцнити економіку Грузії і стати членом Європейського союзу в 2030 році». Він підкреслив, що грузинський народ – унікальна нація з унікальною історією, традиціями та ідентичністю.

«Саме з цими унікальними національними традиціями та ідентичністю ми повинні приєднатися до спільної європейської сім'ї, тому що тільки в таких випадках ЄС може мати реальну ціну для Грузії і ЄС для Грузії», – заявив Іванішвілі.

Грузинський експрем’єр додав, що «вільна, незалежна і суверенна, об'єднана Грузія», яка є членом ЄС – це «наша грузинська мрія, яку ми всі разом здійснимо».

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

До слова,президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що мітинг у Тбілісі правлячої партії «Грузинської мрії» 29 квітня є «путінською акцією». «Вчора, 15-й день масових спонтанних протестів проти «російського закону» та за європейське майбутнє Грузії. Сьогодні «путінська акція», для якої держслужбовців автобусами привезли до Тбілісі, щоб аплодувати рішенням правлячої партії. Справжня Грузія – це вільна Грузія! Європейська Грузія!», – йдеться у повідомленні.

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Теги: партії Грузія Європейський союз

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