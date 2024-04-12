Євросоюз остаточно криміналізував відповідальність за порушення санкцій проти РФ

Дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах ЄС

Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Ради.

Відтепер певні дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах. Такими злочинами можуть бути допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності.

Підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також можуть підлягати покаранню.

Держави-члени ЄС повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС призводило до ефективних і пропорційних кримінальних покарань, які варіюються залежно від правопорушення.

Умисне порушення санкцій має тягнути за собою максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення. На порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково накладати штрафи. Юридичні особи також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо правопорушення скоїла людина, що обіймає керівну посаду в організації.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени матимуть 12 місяців для включення положень директиви до свого національного законодавства.

Нагадаємо, з кінця лютого Європейський Союз обговорює пропозицію створення окремого режиму санкцій проти Росії, який зосередиться на покаранні відповідальних за погіршення становища всередині країни.

Раніше Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

Як повідомлялося, санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для РФ. Санкційна ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно. Від цього страждає російська оборонна промисловість.

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.