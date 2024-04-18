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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Історична резолюція: Парламентська Асамблея Європи вимагає деколонізації РФ

glavcom.ua
Резолюція присвячена російському тоталітарному режиму
фото: reuters.com

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за деколонізацію РФ

Слідом за Європейським парламентом нині Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо деколонізації РФ. Окрім іншого, там зазначено:

  • що РФ є федерацією лише формально;
  • що корінні народи насильно русифікуються, піддаються репресіям і дискримінації;
  • що втрати корінних народів у російській армії непропорційно великі, і це є кампанією знищення;
  • що деколонізація РФ є необхідною умовою для встановлення демократії;
  • що європейські держави, ЄС та ООН мають звернути увагу на численні порушення прав людини та прав народів на шкоду корінним поневоленим народам РФ.

Величезна подяка за особистий внесок Марії Мезенцевій, голові Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, голові Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань взаємодії з корінними поневоленими народами РФ.

Резолюція, присвячена російському тоталітарному режиму, містить ще чимало надзвичайно важливих тез:

  • про українські атаки на російські НПЗ;
  • про політв'язнів;
  • про ціну на нафту й старі танкери;
  • про обхід санкцій;
  • про «Росатом»;
  • про РПЦ;
  • про американську допомогу.

Повний текст резолюції.

Божі млини мелють повільно, але невідворотно.

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Джерело
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Теги: Україна українці Європа Європейський союз ПАРЄ

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Валерій Пекар

Історична резолюція: Парламентська Асамблея Європи вимагає деколонізації РФ
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