Президентка Грузії назвала «путінською акцією» мітинг правлячої «Грузинської мрії» у Тбілісі

Правляча партія називає сьогоднішній захід «всенародними зборами»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що сьогоднішній мітинг у Тбілісі правлячої партії «Грузинської мрії» є «путінською акцією». Відповідні думки опублікувала в соцмережі Х.

«Вчора, 15-й день масових спонтанних протестів проти «російського закону» та за європейське майбутнє Грузії. Сьогодні «путінська акція», для якої держслужбовців автобусами привезли до Тбілісі, щоб аплодувати рішенням правлячої партії. Справжня Грузія – це вільна Грузія!Європейська Грузія!», – йдеться у повідомленні.

Як пише NewsGeogia, у партії влади називають сьогоднішній захід «всенародними зборами». Головна мета – продемонструвати, що більшість суспільства підтримує законопроєкт про «іноагентів» та інші спірні ініціативи, які, за оцінками критиків, віддаляють країну від Європи.

Багатьох учасників цієї акції організовано привезли до столиці з регіонів.

За даними опозиційних ЗМІ, держслужбовців примушували бути присутніми на акції. «Грузинська мрія» обіцяла, що до мітингу приєднається щонайменше 100 тис. людей.

За даними фактчекерів, у вчорашній акції з вимогою відкликання законопроєкт про «іноагентів» брали участь до 107 тис. осіб. Усі вони прийшли за власним бажанням без додаткової мобілізації.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

До слова, на протестній акції проти закону про «іноагентів» у Тбілісі затримано колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі. Ексміністру закидають дрібне хуліганство і непокору поліції за Кодексом адміністративних правопорушень Грузії.