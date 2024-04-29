Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентка Грузії назвала «путінською акцією» мітинг правлячої «Грузинської мрії» у Тбілісі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Президентка Грузії назвала «путінською акцією» мітинг правлячої «Грузинської мрії» у Тбілісі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що справжня Грузія – це Європейська
фото: ТАСС

Правляча партія називає сьогоднішній захід «всенародними зборами»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що сьогоднішній мітинг у Тбілісі правлячої партії «Грузинської мрії» є «путінською акцією». Відповідні думки опублікувала в соцмережі Х.

«Вчора, 15-й день масових спонтанних протестів проти «російського закону» та за європейське майбутнє Грузії. Сьогодні «путінська акція», для якої держслужбовців автобусами привезли до Тбілісі, щоб аплодувати рішенням правлячої партії. Справжня Грузія – це вільна Грузія!Європейська Грузія!», – йдеться у повідомленні.

Як пише NewsGeogia, у партії влади називають сьогоднішній захід «всенародними зборами». Головна мета – продемонструвати, що більшість суспільства підтримує законопроєкт про «іноагентів» та інші спірні ініціативи, які, за оцінками критиків, віддаляють країну від Європи.

Багатьох учасників цієї акції організовано привезли до столиці з регіонів.

За даними опозиційних ЗМІ, держслужбовців примушували бути присутніми на акції. «Грузинська мрія» обіцяла, що до мітингу приєднається щонайменше 100 тис. людей.

За даними фактчекерів, у вчорашній акції з вимогою відкликання законопроєкт про «іноагентів» брали участь до 107 тис. осіб. Усі вони прийшли за власним бажанням без додаткової мобілізації.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

До слова, на протестній акції проти закону про «іноагентів» у Тбілісі затримано колишнього державного міністра Грузії з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі. Ексміністру закидають дрібне хуліганство і непокору поліції за Кодексом адміністративних правопорушень Грузії.

Читайте також:

Теги: росія путін Саломе Зурабішвілі протест мітинг Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і його пропаганда: хто кого переконує?
Кремлівська пропаганда більше не працює? У що вірять росіяни
12 квiтня, 11:34
У липні цього року у Вашингтоні пройде саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу. На минулому саміті Україні пообіцяли вступ, але після завершення війни
Тридцять третім будеш? Ювілей НАТО: що варто знати українцям Союзники
3 квiтня, 09:00
За версією росіян, західні спецслужби вживили в мозок громадянами Таджикистану чипи, що б керувати їхніми діями
«Відключення свідомості і чипи». Російський генерал назвав причини теракту в «Крокусі»
1 квiтня, 05:20
2 квітня, у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод
ППО безсила: голова Татарстану побідкався через атаки дронів на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську
4 квiтня, 09:19
На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон
Дрон, який вибухнув на території ЗАЕС, вразив обладнання спостереження та військову техніку
8 квiтня, 05:42
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
8 квiтня, 05:01
В межах нової угоди про безпеку в Північному морі шість країн переглянуть поточні заходи захисту
Politico: Шість країн домовилися захищати Північне море від росіян
9 квiтня, 15:55
Міністри фінансів G7 обговорять питання заморожених активів РФ на зустрічі наприкінці травня
Україна може отримати доходи від заморожених російських активів за варіантом США
25 квiтня, 16:03
Речник Державного департаменту США Метью Міллер наголосив, що ухвалення закону про «іноземних агентів» ставить під загрозу прогрес Грузії
Держдеп США закликав Грузію не ухвалювати закон про «іноземних агентів»
19 квiтня, 01:42

Політика

Президентка Грузії назвала «путінською акцією» мітинг правлячої «Грузинської мрії» у Тбілісі
Президентка Грузії назвала «путінською акцією» мітинг правлячої «Грузинської мрії» у Тбілісі
Таджикистан вручив ноту протесту російському послу
Таджикистан вручив ноту протесту російському послу
Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні
Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні
Прем'єрка Литви розповіла, що потрібно зробити для повернення українських чоловіків
Прем'єрка Литви розповіла, що потрібно зробити для повернення українських чоловіків
Естнонський депутат вигадав незвичний спосіб, як зібрати гроші для ЗСУ
Естнонський депутат вигадав незвичний спосіб, як зібрати гроші для ЗСУ
Лукашенко будує собі резиденцію в Росії за $50 млн – розслідування
Лукашенко будує собі резиденцію в Росії за $50 млн – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
11K
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
8506
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини
8208
Що чекає на громадян після уточнення даних: пояснення речника Полтавського ТЦК

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua