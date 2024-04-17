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Президентка Грузії заявила, що ветує закон про «іноагентів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Президентка Грузії заявила, що ветує закон про «іноагентів»
фото Civil Georgia

За словами Зурабішвілі законопроєкт є «копією» ухваленого Росією у 2012 році законодавства про «іноземних агентів»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила намір накласти вето на закон про «іноагентів», якщо він буде ухвалений. Про це вона заявила в інтерв'ю ВВС.

«Я накладу вето на цей закон, як це роблю щодо інших законів, які суперечать стратегії та рекомендаціям Європейського Союзу», – сказала Зурабішвілі.

Водночас вона додала, що правляча партія має достатньо голосів у парламенті для подолання вето.

Президентка розкритикувала законопроєкт і наголосила, що він є «копією» ухваленого Росією у 2012 році законодавства про «іноземних агентів».

Раніше Зурабішвілі зустрілася з послами країн ЄС, США та Британії, з якими поділилася своїми побоюваннями щодо законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу».

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявили, що цей законопроєкт викликає тривогу.

«Це дуже тривожний розвиток подій, і остаточне ухвалення цього закону негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Цей закон не відповідає основним нормам та цінностям ЄС... ЄС закликає Грузію утриматися від ухвалення законодавства, яке може поставити під загрозу шлях Грузії до ЄС – шлях, який підтримує переважна більшість громадян Грузії», – йдеться у заяві.

Як відомо, Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки, повідомляє Mtavari Arkhi.

На задньому дворі грузинського парламенту продовжується акція протесту. Мітингувальники після ухвалення законопроекту про «іноагентів» почали скандувати: «Росіяни!»

Нагадаємо, що 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

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Також, 15 квітня, у Парламенті Грузії опозиційний депутат Алеко Елісашвілі напав на свого колегу Мамуку Мдінарадзе, одного із лідерів «Грузинської мрії», який виніс на розгляд законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Інцидент стався на засіданні комітету юридичних питань, де розглядався законопроєкт. Елісашвілі вдарив Мдінарадзе у той момент, коли представник парламентської більшості представляв депутатам документ. Через бійку засідання комітету було перервано.

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У березні 2023 року законопроєкт про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроєкт був відкликаний із парламенту.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Теги: Грузія Боррель законопроєкт Саломе Зурабішвілі закон Єврокомісар

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