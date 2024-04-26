Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі
Спікер Папуашвілі назвав закон «рубіконом на шляху розвитку державності»
фото з відкритих джерел

Спікер парламенту Грузії: Влада країни не має наміру відмовлятися від законопроєкту про іноагентів

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі обурено відреагував на нещодавно ухвалену Європарламентом резолюцію. У ній міститься заклик не починати переговори з Грузією про членство в ЄС, якщо діятиме закон «про прозорість іноземного впливу». Відповідну заяву Папуашвілі наводить «Грузія Online».

Спікер грузинського парламенту назвав ухвалену резолюцію «продовженням кампанії проти грузинського народу»

«Це розпочата кількома депутатами кампанія, яку вони вже давно проводять проти грузинського народу», – заявив Папуашвілі.

Спікер також додав, що влада країни не має наміру відмовлятися від законопроєкту про іноагентів, оскільки вважає його «рубіконом на шляху розвитку державності».

«Закон про прозорість є свого роду рубіконом, який важливий для того, щоб країна ще раз його перейшла для розвитку державності та сказала, що для неї визначальними є свої інтереси, а не те, що диктують», – додав Папуашвілі.

Нагадаємо, Європарламент 25 квітня проголосував за незобов’язуючу резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме закон «Про прозорість іноземного впливу».  

У документі Європейський парламент засудив повторне внесення до парламенту законопроєкту про «іноагентів» і зазначив, що він не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до блоку, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

До слова, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила намір накласти вето на закон про «іноагентів», якщо він буде ухвалений. 

Читайте також:

Теги: переговори парламент влада Саломе Зурабішвілі Грузія закон Європарламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт
Безпрецедентне рішення Європарламенту
11 квiтня, 16:50
Припинення бойових дій від недоімперії почнуть вимагати настільки багато впливових країн, що Путін може здатися
Переговори про закінчення війни, які можуть бути результативними
Вчора, 10:42
Українські біженці можуть отримати фінансову допомогу у Польщі
Нові виплати для українців у Польщі: хто може розраховувати на допомогу
27 березня, 10:40
Ця норма передбачена у новому законі №10449, який сьогодні ухвалила Верховна Рада
Звільнені з полону військові отримали право на демобілізацію
11 квiтня, 13:41
«Поступове підвищення цін для населення до ринкового рівня із паралельним наданням субсидій малозабезпеченим верствам населення»
Влада вивчає можливість підвищення тарифу на світло. Центр Разумкова оцінив необхідність такого кроку
Вчора, 17:28
Після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування Арки дружби народів
Демонтаж Арки дружби народів. Київська влада ухвалила рішення
Вчора, 18:32
Планується створити міжнародний трастовий фонд, куди переказуватимуть кошти всіх державних активів РФ у ЄС
Заморожені активи РФ – на відбудову України: ПАРЄ затвердила резолюцію
16 квiтня, 20:50
15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів»
У Тбілісі продовжуються мітинги проти закону про «іноагентів» (фото)
21 квiтня, 23:41
Парламент звільнив сім членів Рахункової палати. у яких закінчився строк повноважень
Рада звільнила сімох членів Рахункової палати
23 квiтня, 14:31

Політика

Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі
Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі
Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot – El Pais
Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot – El Pais
США повідомили, якої зброї найбільше потребує Україна
США повідомили, якої зброї найбільше потребує Україна
Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи
Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи
США повідомили, коли Україна отримає зброю з нового пакета допомоги
США повідомили, коли Україна отримає зброю з нового пакета допомоги
Генсек НАТО розповів, що треба зробити Китаю для гарних відносин із Заходом
Генсек НАТО розповів, що треба зробити Китаю для гарних відносин із Заходом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
25K
Оновлення даних в ТЦК: військові звернулися до громадян
19K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
19K
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
13K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
12K
Одна з країн ЄС обіцяє зберегти статус біженців українським чоловікам

Новини

Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 26 квітня
Сьогодні, 05:49
26 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Влада вивчає можливість підвищення тарифу на світло. Центр Разумкова оцінив необхідність такого кроку
Вчора, 17:28
Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua