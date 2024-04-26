Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі

Спікер парламенту Грузії: Влада країни не має наміру відмовлятися від законопроєкту про іноагентів

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі обурено відреагував на нещодавно ухвалену Європарламентом резолюцію. У ній міститься заклик не починати переговори з Грузією про членство в ЄС, якщо діятиме закон «про прозорість іноземного впливу». Відповідну заяву Папуашвілі наводить «Грузія Online».

Спікер грузинського парламенту назвав ухвалену резолюцію «продовженням кампанії проти грузинського народу»

«Це розпочата кількома депутатами кампанія, яку вони вже давно проводять проти грузинського народу», – заявив Папуашвілі.

Спікер також додав, що влада країни не має наміру відмовлятися від законопроєкту про іноагентів, оскільки вважає його «рубіконом на шляху розвитку державності».

«Закон про прозорість є свого роду рубіконом, який важливий для того, щоб країна ще раз його перейшла для розвитку державності та сказала, що для неї визначальними є свої інтереси, а не те, що диктують», – додав Папуашвілі.

Нагадаємо, Європарламент 25 квітня проголосував за незобов’язуючу резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме закон «Про прозорість іноземного впливу».

У документі Європейський парламент засудив повторне внесення до парламенту законопроєкту про «іноагентів» і зазначив, що він не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до блоку, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

До слова, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки.

Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила намір накласти вето на закон про «іноагентів», якщо він буде ухвалений.