Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Золото і не тільки: світові інвестори порадили заміну долару у разі дефолту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Золото і не тільки: світові інвестори порадили заміну долару у разі дефолту
Понад 50% інвесторів віддадуть перевагу інвестуванню в золото, замість долара
фото з відкритих джерел

На відміну від долара, решта активів, а саме золото, американські держоблігації та біткойни посилять свої позиції 

Зараз світова спільнота багато говорить ймовірну про втрату позицій американським доларом. Черговим підтвердженням цього процесу стали результати опитування про те, в чому триматимуть свої гроші інвестори у разі дефолту головної валюти США, проведеного агентством Bloomberg.

З'ясувалося, що долару свої заощадження готові довірити лише незначна частина інвесторів. Цікаво, що у списку способів захисту заощаджень американська валюта поступилася не тільки золоту, що було цілком очікувано, і американським держоблігаціям, теж досить надійному захисту у разі фінансових потрясінь, а й навіть біткойну, який зараз переживає разом з іншими криптовалютами далеко не найкращі часи.

У разі дефолту майже половина (45,7%) професійних інвесторів, які брали участь в опитуванні Markets Live Pulse Bloomberg (MLIV), мають намір купувати золото. 15,1% респондентів віддають перевагу американським держоблігаціям, зобов'язання за якими, на їхню думку, уряд США рано чи пізно все одно виконає. На третьому місці в рейтингу головна криптовалюта – біткойн, якому довіряють 11,3% інвесторів. Що ж до «всемогутнього» долара, то він лише на четвертому місці – його планують купувати у разі дефолту лише кожен десятий респондент (10,2%).   

Дефолт за держборгом, як нагадує Businessinsider, настане за два тижні, 1 червня, якщо законодавці не домовляться з урядом про підвищення стелі, що становить 31,4 трлн доларів. Усі впевнені в тому, що стеля буде піднята, але поки що переговори між президентом Байденом і республіканцями просуваються дуже мляво: президент відмовляється скорочувати витрати бюджету, на чому наполягають республіканці в Конгресі США.

Опитування  також показало, що, на думку 41% інвесторів, долар у результаті дефолту ще більше ослабне, що, природно, лише на руку прихильникам дедоларизації.

Для біткойна цей рік, принаймні, поки що складається вдалий минулого, який був настільки провальним, що був навіть придуманий новий термін – криптозима. Головна криптовалюта мала потужне ралі після березневого банкрутства Silicon Valley Bank. Економісти Standard Chartered пояснили цю дивну поведінку біткойна його механізмом децентралізації. Вони вважають, що у разі дефолту вартість біткойна підніметься приблизно на $20 тис.  

Експерти вважають, що можливий дефолт призведе до подальшого зростання вартості та золота завдяки послабленню долара. На боці золота і банки, які найближчим часом, схоже, не мають наміру відмовлятися від масованих закупівель жовтого металу; а також пом'якшення монетарної політики в масштабах усієї планети.

Найбільший швейцарський фінансовий холдинг UBS прогнозує ралі та держоблігаціям у тому випадку, якщо законодавча та виконавча гілки влади у США так і не зможуть домовитися. Найімовірніше, дефолт спровокує економічну кризу, і у цьому разі інвестори радять придивитись до американських держоблігацій. 

Приміром облігації Казначейства США викликають довіру інвесторів і перебувають на другому місці за популярністю серед них. Значна частка опитаних вважає, що векселі зі строком погашення у 2033-2035 роках зростуть навіть у разі технічного дефолту. Практика показує, що власники цих цінних паперів все ж таки отримують дивіденди, нехай і із запізненням. 

Читайте також: Чи зможе США уникнути дефолту та чи допомагатиме Україні? Білий дім дав відповідь
Теги: гроші криптовалюта криптовалюта дефолт золото переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Золото і не тільки: світові інвестори порадили заміну долару у разі дефолту
Золото і не тільки: світові інвестори порадили заміну долару у разі дефолту
Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу
Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу
Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу
Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії
Білий дім оцінив можливість повної заборони експорту до Росії
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
Банкова пояснила, як підвищити ефективність санкцій проти РФ
Банкова пояснила, як підвищити ефективність санкцій проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
В Кремлі свято
43K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
31K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
24K
У Києві чути вибухи, працює ППО
18K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
16K
Росіяни атакували Вінниччину і Хмельниччину (оновлено)

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту