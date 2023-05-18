Золото і не тільки: світові інвестори порадили заміну долару у разі дефолту

На відміну від долара, решта активів, а саме золото, американські держоблігації та біткойни посилять свої позиції

Зараз світова спільнота багато говорить ймовірну про втрату позицій американським доларом. Черговим підтвердженням цього процесу стали результати опитування про те, в чому триматимуть свої гроші інвестори у разі дефолту головної валюти США, проведеного агентством Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З'ясувалося, що долару свої заощадження готові довірити лише незначна частина інвесторів. Цікаво, що у списку способів захисту заощаджень американська валюта поступилася не тільки золоту, що було цілком очікувано, і американським держоблігаціям, теж досить надійному захисту у разі фінансових потрясінь, а й навіть біткойну, який зараз переживає разом з іншими криптовалютами далеко не найкращі часи.

У разі дефолту майже половина (45,7%) професійних інвесторів, які брали участь в опитуванні Markets Live Pulse Bloomberg (MLIV), мають намір купувати золото. 15,1% респондентів віддають перевагу американським держоблігаціям, зобов'язання за якими, на їхню думку, уряд США рано чи пізно все одно виконає. На третьому місці в рейтингу головна криптовалюта – біткойн, якому довіряють 11,3% інвесторів. Що ж до «всемогутнього» долара, то він лише на четвертому місці – його планують купувати у разі дефолту лише кожен десятий респондент (10,2%).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дефолт за держборгом, як нагадує Businessinsider, настане за два тижні, 1 червня, якщо законодавці не домовляться з урядом про підвищення стелі, що становить 31,4 трлн доларів. Усі впевнені в тому, що стеля буде піднята, але поки що переговори між президентом Байденом і республіканцями просуваються дуже мляво: президент відмовляється скорочувати витрати бюджету, на чому наполягають республіканці в Конгресі США.

Опитування також показало, що, на думку 41% інвесторів, долар у результаті дефолту ще більше ослабне, що, природно, лише на руку прихильникам дедоларизації.

Для біткойна цей рік, принаймні, поки що складається вдалий минулого, який був настільки провальним, що був навіть придуманий новий термін – криптозима. Головна криптовалюта мала потужне ралі після березневого банкрутства Silicon Valley Bank. Економісти Standard Chartered пояснили цю дивну поведінку біткойна його механізмом децентралізації. Вони вважають, що у разі дефолту вартість біткойна підніметься приблизно на $20 тис.

Експерти вважають, що можливий дефолт призведе до подальшого зростання вартості та золота завдяки послабленню долара. На боці золота і банки, які найближчим часом, схоже, не мають наміру відмовлятися від масованих закупівель жовтого металу; а також пом'якшення монетарної політики в масштабах усієї планети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільший швейцарський фінансовий холдинг UBS прогнозує ралі та держоблігаціям у тому випадку, якщо законодавча та виконавча гілки влади у США так і не зможуть домовитися. Найімовірніше, дефолт спровокує економічну кризу, і у цьому разі інвестори радять придивитись до американських держоблігацій.

Приміром облігації Казначейства США викликають довіру інвесторів і перебувають на другому місці за популярністю серед них. Значна частка опитаних вважає, що векселі зі строком погашення у 2033-2035 роках зростуть навіть у разі технічного дефолту. Практика показує, що власники цих цінних паперів все ж таки отримують дивіденди, нехай і із запізненням.