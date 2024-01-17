Фінансування України на порядку денному. Байден переконуватиме лідерів Конгресу США

Лідери Конгресу зустрінуться з презмдентом Байденом, щоб обговорити додаткові питання безпеки США

Президент США Джо Байден проведе зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі в середу 17 січня, щоб обговорити своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України, Ізраїлю та інших заходів національної безпеки, пише видання The Hill.

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«Президент прийме лідерів Конгресу з сенату та палати представників, а також керівників ключових комітетів та високопоставлених членів у Білому домі, щоб обговорити критичну важливість його додаткового запиту щодо національної безпеки», – повідомила журналістам прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше парламентарі в Сенаті витратили місяці на обговорення потенційної двопартійної угоди про додавання нових обмежень прикордонної та імміграційної політики до запиту Байдена щодо виділення $100 млрд для України, Ізраїлю, Тайваню та прикордонної безпеки. Однак ці переговори ще не привели до угоди. Тим часом підтримка України США вичерпалася, кажуть в адміністрації Байдена.

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Як писало раніше видання Politico, на заході ймовірно будуть присутні лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер, лідер сенатської меншини Мітч Макконнелл, речник палати представників республіканець Майк Джонсон і лідер меншості в палаті Хакім Джефріс.

За словами джерел, знайомих із зустріччю, також були запрошені також провідні республіканці та демократи в Сенаті та комітетах з асигнувань Палати представників. Минулого тижня лідери Сенату висловили оптимізм щодо стану переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю, заявивши, що законодавці досягли прогресу в досягненні угоди.

Як зазначила Жан-П'єр, двопартійні переговори продовжуються, і Білий дім вважає, що переговори «рухаються у правильному напрямку». Тим часом, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив у вівторок, що додаткову допомогу США Україні буде надано протягом декількох тижнів.

Видання цитує лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера, який заявив: «Ключем до завершення нашої роботи цього тижня буде двопартійна співпраця в обох палатах. Ви не зможете ухвалити ці законопроекти без підтримки республіканців та демократів як у палаті представників, так і в сенаті».

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Раніше цього місяця Шумер і речник палати представників Майк Джонсон домовилися прийняти двоступінчастий план щодо продовження тимчасового фінансування адміністрації США до 1 і 8 березня.

Торік у листопаді президент Джо Байден підписав законопроект про тимчасове поетапне фінансування уряду. На першому етапі до 19 січня передбачено асигнування на сільське господарство, військове будівництво та справи ветеранів, енергетику та водопостачання. Другий етап, який продовжено до 2 лютого, включатиме фінансування інших установ уряду. Конгрес США досяг угоди про максимальні витрати для фінансування уряду до кінця 2024 фінансового року на рівні $1,59 трлн. З них на оборону пропонується виділити $886 млрд, не пов'язані з обороною витрати - $704 млрд.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. Про це він сказав у суботу журналістам, повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що готовий до серйозних змін у міграційній політиці. «Я готовий запровадити значні зміни в питанні кордону. Впродовж останніх п’яти тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми досягнемо мети», – зазначив президент Сполучених Штатів. Він також попередив республіканців про наслідки блокування допомоги Україні.

До слова, Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами: від наступу до оборони. Bloomberg зазначає, що Зеленський «розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче говорити про це публічно».Також повідомляється, що український президент має передати свою відповідь Байдену і «нагадати Конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби».