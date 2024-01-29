США розглядають можливість удару по Ірану – Bloomberg

За оцінками аналітиків, США стоять на порозі ще більшого занурення в регіональний конфлікт

Адміністрація Байдена може також націлитися безпосередньо на іранських чиновників

Через атаку іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з позицією США.

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Згідно з повідомленням джерела, очевидно, що удар, в результаті якого загинули американці, вимагатиме сильнішої реакції, ніж та, яку США робили до цього часу протягом кількох тижнів після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Одним з можливих варіантів є прихована акція, в результаті якої США завдадуть удару по Ірану, не беручи на себе відповідальність за нього, але надсилаючи чіткий сигнал. За даними видання, адміністрація Байдена може також націлитися безпосередньо на іранських чиновників.

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Незалежно від результату, ця атака ставить Байдена перед необхідністю прийняти рішення, яке стане одним з найбільш важливих за час його президентства. Він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні. Однак це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерану.

Крім того, йому необхідно враховувати потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США протистоять хуситам, які здійснюють напади на комерційні судна в Червоному морі. Подібна ескалація також загрожує підірвати зусилля США, спрямовані на припинення вогню у секторі Гази. За оцінками аналітиків, США стоять на порозі ще більшого занурення в регіональний конфлікт.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.

Водночас Байден назвав хуситів терористичною організацією, хоча його адміністрація виключила бойовиків-хуситів зі списку іноземних терористичних організацій Держдепу в 2021 році.