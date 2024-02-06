Республіканці готуються провалити голосування за угоду про допомогу Україні

7 лютого сенатори голосуватимуть за прискорений розгляд законопроєкту, що передбачає фінансування для України

Представник республіканців у Сенаті заявив, що його однопартійці «навряд чи» віддадуть свій голос за законопроєкт

У Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньої кількості голосів від республіканців для голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачає додаткове фінансування для України. Про це пише The Hill.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У середу, 7 лютого, сенатори голосуватимуть за прискорений розгляд законопроєкту з компромісом щодо регулювання міграції та додатковими витратами на національну безпеку.

Його ухвалення має дозволити подальший швидкий розгляд законопроєкту без додаткових обговорень у Сенаті, але вимагає більшості в 60 голосів. Мають проголосувати мінімум дев’ять республіканців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник республіканців у Сенаті Джон Тун заявив, що його однопартійці «навряд чи» віддадуть свій голос, бо хочуть більше часу для вивчення деталей законопроєкту. Він назвав рішення лідера більшості в Сенаті Чака Шумера призначити голосування на середу «поспішним».

«Я маю намір, принаймні щодо клопотання про подальший розгляд законопроєкту, проголосувати так, як, я думаю, збирається проголосувати більшість нашої фракції – тобто проти», – сказав республіканець Джон Тун.

Сенатор Джеймс Ленкфорд, провідний республіканець, який працював над пакетом питань безпеки кордону протягом останніх чотирьох місяців, сказав, що не знає, чи буде голосувати за законопроєкт в середу.

Якщо 7 лютого республіканці заблокують безпеку кордону та пакет фінансування для України, через двотижневу перерву в роботі вони зможуть повернутись до законопроєкту не раніше 26 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше підтримати законопроєкт про підтримку України та відправити його йому на підпис, заявивши, що республіканці «бояться Трампа та забувають, що працюють на американський народ».

Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що в середу, 7 лютого, у Сенаті США може відбутися голосування за пакет допомоги Україні, що містить фінансування на понад 60 млрд доларів

Нагадаємо, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.