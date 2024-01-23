Поганий знак: інвестори масово виводять капітали з Китаю

Reuters пише, що у світових інвесторів стає все менше довіри до КНР

Інвестори виводять капітали з Китаю, побоюючись краху економіки КНР. Про це пише Reuters.

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За повідомленням джерела, фондові ринки Китаю та Гонконгу у січні впали до абсолютного мінімуму останніх років. Тобто, стверджують західні аналітики, довіра до другої за величиною економіки світу просто «випарувалась» .

Іноземні капітали йдуть з Китаю, беручи до уваги уповільнення економічного зростання і проблеми ринку нерухомості в країні. Джерело Reuters, що спеціалізується на портфелях країн, що розвиваються, підтвердило, що «інвестори, які розраховують перспективи на 2024 рік, все ще сподіваються, що влада КНР прийде їм на допомогу, але проводить переоцінку пріоритетів вже зараз» .

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Водночас приватні китайські нафтопереробні заводи активно скуповують російську нафту марки ESPO швидше, ніж зазвичай, через торгові суперечки з іранськими продавцями щодо цін. Про це повідомляє Bloomberg. За словами трейдерів, які попросили не називати їхні імена через непублічність інформації, вантажі лютневих поставок – до 3,8 млн тонн – були розпродані впродовж перших двох тижнів січня. Росія знизила ціни на ESPO з Сибіру, що зробило торгівлю більш привабливою для незалежних китайських нафтопереробників.

Переробники, що розташовані головним чином в провінції Шаньдун, виявили інтерес до закупівлі ESPO через те, що, за словами трейдерів, іранські продавці встановлюють вищі закупівельні ціни. Навіть при тому, що нафта від іранських виробників з Перської затоки залишається однією з найдешевших у світі, наразі угоди не укладаються.