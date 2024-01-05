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Держборг США сягнув нової історичної позначки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Держборг США сягнув нової історичної позначки
Державний борг США перескочив ще одну рекордну позначку
ілюстрація із відкритих джерел

Держборг США вперше перевищив $34 трлн

Загальний державний борг США вперше перевищив $34 трлн. Це випливає із статистичних даних Мінфіну країни. Загальний непогашений держборг з 28 грудня зріс із $33,911 трлн до $34,001 трлн. Агентство Reuters зазначає, що збільшення боргу з вересня відбувалося на тлі падіння податкових надходжень та зростання федеральних витрат. Наступного тижня заплановано засідання конгресу щодо врегулювання державних витрат.

«Ми, як і раніше, сподіваємося, що політики вживуть подальших заходів щодо скорочення наших запозичень або шляхом підвищення податків, скорочення видатків, або створення податково-бюджетної комісії – або, в ідеалі, зробивши все перераховане вище», – сказала голова правої некомерційної організації «Комітет з питань відповідальному федеральному бюджету» Майя Макгінеас.

До слова, Міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу. За його словами, без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює. Як розповів Райдер, всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено. Наразі Міноборони працює з Конгресом щодо цього питання та закликає його не зволікати. Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер спростовував інформацію ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії. Про це Метью Міллер повідомив під час брифінгу.  Як повідомлялося, Politico із посиланням на посадовця з адміністрації Байдена та європейського дипломата у Вашингтоні писало, що адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів. 

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Теги: Адміністрація Президента Міноборони Пентагон США гроші криза фінансування фінанси борг бюджет

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