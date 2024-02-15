Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні

Один із варіантів передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту із заходами для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування України

Законодавці можуть винести питання про допомогу Україні на голосування в обхід комітетів і спікера

Законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет. Про це повідомляє The Hill.

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Оптимальний варіант, який обговорюють законодавці нижньої палати Конгресу, полягає в застосуванні discharge petition – процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера.

Для застосування discharge petition потрібно зібрати підписи простої більшості членів Палати представників, тобто 218. У демократів уже є петиція з 213 підписами, яку вони готували минулого року під час дискусій щодо підвищення стелі державного боргу США.

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Новий член Палати представників від демократів Том Суоззі (обраний після виключення з палати республіканця Джорджа Сантоса), ймовірно, також поставить свій підпис. Але кілька демократів-прогресивістів можуть свої підписи відкликати, бо вони виступають проти військової допомоги Ізраїлю.

Тож для успіху discharge petition демократам у нижній палаті Конгресу потрібно заручитись підтримкою кількох республіканців. Для них це політичний ризик, позаяк вони відкрито виступають проти свого керівництва. Наразі публічно про можливість приєднатись до петиції заявив тільки один республіканець Грег Мерфі.

Другий альтернативний варіант схвалення допомоги Україні в Конгресі, про який дізнався The Hill, передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту, який містив би заходи для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України і Тайваню.

За словами одного з ініціаторів, республіканця Дона Бейкона, вартість пакета становитиме близько $60 млрд, з яких приблизно $40 млрд піде на Україну. Вони вважають, що їхній законопроєкт має більше шансів на ухвалення, бо не містить коштів на гуманітарну допомогу палестинцям у Газі – що могло відвернути республіканців.

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Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.