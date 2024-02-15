Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
Один із варіантів передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту із заходами для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування України
фото з відкритих джерел

Законодавці можуть винести питання про допомогу Україні на голосування в обхід комітетів і спікера

Законодавці обох палат Конгресу США обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників, чий спікер Майк Джонсон відмовився ставити на голосування схвалений цього тижня в Сенаті пакет. Про це повідомляє The Hill.

Оптимальний варіант, який обговорюють законодавці нижньої палати Конгресу, полягає в застосуванні discharge petition – процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера.

Для застосування discharge petition потрібно зібрати підписи простої більшості членів Палати представників, тобто 218. У демократів уже є петиція з 213 підписами, яку вони готували минулого року під час дискусій щодо підвищення стелі державного боргу США.

Новий член Палати представників від демократів Том Суоззі (обраний після виключення з палати республіканця Джорджа Сантоса), ймовірно, також поставить свій підпис. Але кілька демократів-прогресивістів можуть свої підписи відкликати, бо вони виступають проти військової допомоги Ізраїлю.

Тож для успіху discharge petition демократам у нижній палаті Конгресу потрібно заручитись підтримкою кількох республіканців. Для них це політичний ризик, позаяк вони відкрито виступають проти свого керівництва. Наразі публічно про можливість приєднатись до петиції заявив тільки один республіканець Грег Мерфі.

Другий альтернативний варіант схвалення допомоги Україні в Конгресі, про який дізнався The Hill, передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту, який містив би заходи для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України і Тайваню.

За словами одного з ініціаторів, республіканця Дона Бейкона, вартість пакета становитиме близько $60 млрд, з яких приблизно $40 млрд піде на Україну. Вони вважають, що їхній законопроєкт має більше шансів на ухвалення, бо не містить коштів на гуманітарну допомогу палестинцям у Газі – що могло відвернути республіканців.

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Читайте також: Допомога Україні: демократи сподіваються «загнати в кут» спікера Джонсона
Теги: США фінансування Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правильні експерти у правильний час вкинули потрібну тезу про «втому від війни»
Захід втомився від війни в Україні? Як суспільству вкладають потрібні думки
7 лютого, 12:56
У США продовжує набирати обертів міграційна криза
У США розгорівся гучний конфлікт між Техасом та урядом Байдена
26 сiчня, 22:11
За даними СБУ, до оборудки причетні колишні та нинішні високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
28 сiчня, 06:36
Харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також підготовка військових до бойових дій потребують чималих коштів
Податки треба підвищити. «Слуги» вигадали, де знайти кошти на ЗСУ
18 сiчня, 11:34
Залужний подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України
Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік
15 сiчня, 22:01
Показ пропагндистського фільму не відбудеться
В Італії анонсували показ російського фільму про війну в Україні: чим усе закінчилося
21 сiчня, 21:13
Лейсі Стіл зазначила, що має диплом медсестри, але ця професія їй не подобається
Американка знайшла цікавий спосіб, щоб оплатити медичні рахунки (фото)
28 сiчня, 11:39
Зруйнований будинок після різанини в кібуці
Ізраїль надав докази причетності співробітників Агентства ООН до ХАМАСу
29 сiчня, 07:40
Мітинг на підтримку Залужного та делегація Конгресу США в Україні. Головне за 9 лютого
Мітинг на підтримку Залужного та делегація Конгресу США в Україні. Головне за 9 лютого
9 лютого, 21:00

Політика

Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни
Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни
Створення тренувального центру Україна-НАТО: з'явились деталі
Створення тренувального центру Україна-НАТО: з'явились деталі
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
Конгрес США обговорює щонайменше два варіанти для схвалення допомоги Україні
Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків
Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків
США можуть вийти з НАТО? Генсек Альянсу відреагував
США можуть вийти з НАТО? Генсек Альянсу відреагував
Іспанія анонсувала швидку передачу військової допомоги для України: що увійде
Іспанія анонсувала швидку передачу військової допомоги для України: що увійде

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
27K
Закон дозволяє Байдену відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів вже – Forbes
26K
У столиці пролунали вибухи
13K
Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)
9555
У травні президент має здати повноваження? Разумков помстився Зеленському
8064
Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам

Новини

Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
Сьогодні, 17:26
Найбільша приватна підтримка України під час війни. SCM Ахметова оприлюднив звіт за два роки
Сьогодні, 11:28
Кабмін просить НБУ дозволити продаж валюти українським компаніям для розрахунків із західними кредиторами
Сьогодні, 09:40
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:58
День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45

Прес-релізи

НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра запрошує на дивовижне музичне шоу «Кіносимфонія»
15 лютого, 16:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua