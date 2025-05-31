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Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Ян Бжезінський: Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні
Бжезінський: «Росія виснажується і стає більш вразливою до китайської гегемонії»
фото: marshallcenter.org

Старший науковий співробітник Atlantic Council вважає, що перемога України зруйнує стратегічний союз Путіна та Сі Цзіньпіна

У разі поразки Росії в Україні вона стане непотрібною Китаю. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Ян Бжезінський, старший науковий співробітник Atlantic Council, коментуючи перспективи китайсько-російських відносин та роль США у цьому конфлікті. 

На думку Бжезінського, доля майбутнього суперництва між США і Китаєм вирішується сьогодні на полі бою в Україні. За його словами, саме там Китай тестує російські технології та тактики у війні проти Заходу – при цьому сам не беручи безпосередньої участі у бойових діях.

«Росія є піддослідним кроликом для Китаю в цій війні. Китай спостерігає за російською тактикою, російськими технологіями і тим, як вони їх застосовують проти технологій Заходу. Також він може оцінювати ефективність західної тактики та технологій. І все це безкоштовно», – зазначив експерт.

Водночас Бжезінський підкреслив, що Кремль дедалі більше виснажується у війні, що робить його вразливішим перед тиском з боку Пекіна. Тому, за його словами, найбільш ефективною стратегією для США було б не намагатися відвернути Путіна від Китаю дипломатичними або економічними методами, а забезпечити перемогу України на фронті.

«Замість того, щоб намагатися підкупити Путіна і таким чином відірвати його від Китаю, Трампу слід було б зосередитись на сприянні перемозі України над Росією. Адже це не лише забезпечило б безпеку України, але й зменшило б цінність Росії для Китаю, і поклало край російсько-китайському стратегічному партнерству», – вважає Бжезінський.

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив про розчарування Дональда Трампа «нерозумністю Росії» у мирних переговорах щодо України. Москва досі не передала обіцяний меморандум, а відсутність конкретних кроків з її боку ускладнює перемовини й підриває довіру до її ініціатив.

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Теги: росія США Китай

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