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Стало відомо про рекордно високу імміграцію в США при Байдені

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стало відомо про рекордно високу імміграцію в США при Байдені
Темпи міграції стали проблемою для США
фото із відкритих джерел

За часи президентства Джо Байдена до країни прибуло понад 8 млн мігрантів

У період із 2021 по 2023 рік у США щорічно прибували в середньому по 2.4 млн осіб. Про це пише The New York Times з посиланням на управління Конгресу бюджету.

Таким чином, під час перебування при владі президента Джо Байдена до країни, згідно з підрахунками, прибуло понад 8 млн осіб. Такий темп прибуття іммігрантів до США у цей період виявився рекордно високим.

Поряд із цим зазначається, що близько 60% іммігрантів, які прибули до країни з 2021 року, зробили це без законного дозволу.

У 2023 році 15.2% населення США склали люди, що народилися за кордоном. Попередній рекорд було зафіксовано у 1890 році, тоді 14.8% населення народилися не в США.

Згідно з аналізом видання, основною причиною такого зростання імміграції є м'яка імміграційна політика Байдена. Також на це вплинули кризи у Венесуелі, Україні та на Гаїті, через які громадяни цих країн почали активніше їхати до США, та розвиток мереж контрабандистів, які допомагають охочим дістатися американського кордону. Згідно із даними станом на 2023 рік, у США проживає близько 335 млн осіб.

До слова, мігранти, які перебувають у США, готуються до масової депортації, яку вони очікують після приходу в січні президента країни Дональда Трампа, який переміг на виборах. За даними видання, мігранти активно зв'язуються з юристами у справах міграції, а також беруть участь у різноманітних зустрічах некомерційних організацій, на яких порушуються теми міграції та депортації. Люди вживають усіх заходів, щоб захиститися від обіцяної Трампом програми масової депортації.

Нагадаємо, новообраний президент США Трамп 20 січня, у перший день на посаді, планує ухвалити понад 25 указів і розпоряджень, які кардинально змінять політику американського уряду у різних сферах – від імміграції до енергетики.  Дональд Трамп у 2017 році видав лише кілька указів одразу після інавгурації. Тоді як Джо Байден у 2021 році підписав 17 розпоряджень у перші години на посаді, багато з них скасовували політику попередника.

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Теги: Дональд Трамп соціум населення президент політика мігранти трудові мігранти Джозеф Байден США рекорд еміграція

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