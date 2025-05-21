Коли Байден міг захворіти раком? Онколог розповів подробиці

Діагноз Байдена викликає багато запитань, зокрема у лікарів-онкологів

Агресивна форма раку простати у колишнього глави США Джо Байдена могла розвиватися з початку його президентського терміну у 2021 році. Про це заявив онколог Езекіель Емануель в інтерв'ю газеті Washington Post, пише «Главком».

Медик наголосив, що йому невідомо, чи розумів політик на той момент, що хворий. «Такий тип раку не розвивається за одну ніч. Рак у нього справді був – це факт. Чи знав він про це чи ні – я не знаю», – сказав медик.

За даними журналістів, заява лікаря викликала у Сполучених Штатах нові підозри про приховування діагнозу президента. Зокрема, було розкритиковано заяви від лютого 2024 року, в яких стверджувалося, що зі здоров'ям Байдена все гаразд.

Видання The New York Times 18 травня повідомило, що колишній президент США страждає від агресивної форми раку. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті.

Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

Експрезидент США Джо Байден також вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Пізніше стало відомо, що представник Міністерства юстиції США Лео Террелл заявив, що Джилл Байден може бути притягнута до кримінальної відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через те, що вона приховувала інформацію про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка.