Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Байдена відреагувала на протести у Бразилії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Адміністрація Байдена відреагувала на протести у Бразилії
фото ілюстративне

Блінкен назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути

Президент Сполучених Штатів Америки уважно стежить за ситуацією у Бразилії. Про це заявили радник з нацбезпеки США Джейк Салліван та держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Байдена заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії.

«Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Демократію Бразилії не похитне насильство», – зауважив Салліван.

Блінкен назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути.

«Ми засуджуємо сьогоднішні напади… Застосування насильства у нападах на демократичні інституції завжди є неприйнятним… Ми приєднуємося до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у закликах негайно припинити ці дії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Відзначимо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Читайте також: Представники України та РФ прибули на інавгурацію президента Бразилії
Теги: США протест Бразилія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 400 людей вже заарештовано і будуть відповідати перед законом
Протести у Бразилії: силовики затримали понад 400 людей
Сьогодні, 06:08
Режим надзвичайного стану діятиме до кінця місяця
Президент Бразилії запровадив надзвичайний стан у столиці
Сьогодні, 04:55
Пікетувальники відмовляються визнавати поразку Болсонару на виборах
Бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників
Сьогодні, 03:43

Політика

Війна в Україні. Ердоган розкритикував тих, хто «сприяє торговцям зброєю»
Війна в Україні. Ердоган розкритикував тих, хто «сприяє торговцям зброєю»
Генсек НАТО заявив, що Швеція та Фінляндія вступлять до Альянсу у 2023 році
Генсек НАТО заявив, що Швеція та Фінляндія вступлять до Альянсу у 2023 році
Адміністрація Байдена відреагувала на протести у Бразилії
Адміністрація Байдена відреагувала на протести у Бразилії
У зону протиповітряної оборони Тайваню залетіли 28 китайських літаків
У зону протиповітряної оборони Тайваню залетіли 28 китайських літаків
Стало відомо, коли Італія ухвалить нову військову допомогу Україні
Стало відомо, коли Італія ухвалить нову військову допомогу Україні
Президент Бразилії запровадив надзвичайний стан у столиці
Президент Бразилії запровадив надзвичайний стан у столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Кирило Тимошенко виставив фото різдвяної вечері і обурив мережу
34K
Скандальний боксер Ломаченко написав черговий пост і знову порадував росіян
29K
Представник ГУР повідомив, коли Україна вийде на кордони 1991 року
26K
Активність ворожої авіації: у декількох областях України оголошено повітряну тривогу
26K
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
24K
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка

Новини

Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту