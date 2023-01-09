Адміністрація Байдена відреагувала на протести у Бразилії

Блінкен назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути

Президент Сполучених Штатів Америки уважно стежить за ситуацією у Бразилії. Про це заявили радник з нацбезпеки США Джейк Салліван та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Байдена заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії.

«Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Демократію Бразилії не похитне насильство», – зауважив Салліван.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Блінкен назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути.

«Ми засуджуємо сьогоднішні напади… Застосування насильства у нападах на демократичні інституції завжди є неприйнятним… Ми приєднуємося до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у закликах негайно припинити ці дії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відзначимо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.