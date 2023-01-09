Адміністрація Байдена відреагувала на протести у Бразилії
Блінкен назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути
Президент Сполучених Штатів Америки уважно стежить за ситуацією у Бразилії. Про це заявили радник з нацбезпеки США Джейк Салліван та держсекретар США Ентоні Блінкен.
У Байдена заявили, що негативно ставляться до спроб підірвати демократію у Бразилії.
«Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і наша підтримка демократичних інститутів Бразилії є непохитною. Демократію Бразилії не похитне насильство», – зауважив Салліван.
Блінкен назвав неприйнятним використання насильства для нападу на демократичні інститути.
«Ми засуджуємо сьогоднішні напади… Застосування насильства у нападах на демократичні інституції завжди є неприйнятним… Ми приєднуємося до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви у закликах негайно припинити ці дії», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.
Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.
Відзначимо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.
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