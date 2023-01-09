Протести у Бразилії: силовики затримали понад 400 людей

Понад 400 людей вже заарештовано і будуть відповідати перед законом

Правоохоронці вважають, що штурм будівель держвлади в Бразиліа був спланований

Бразильська поліція затримала понад 400 людей за участь у заворушеннях у столиці. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомив губернатор Федерального округу Ібанейса Роша у своєму Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правоохоронці вважають, що штурм будівель держвлади в Бразиліа був спланований.

«Я прийшов повідомити вам, що понад 400 людей вже заарештовано і поплатиться за скоєні злочини. Ми продовжуємо роботу з виявлення всіх інших, хто брав участь у цих терористичних актах сьогодні вдень у Федеральному окрузі. Ми продовжуємо працювати над відновленням порядку», – повідомив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Відзначимо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.