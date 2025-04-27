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Трамп розкритикував судову систему США, яка не дає йому боротися з мігрантами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп розкритикував судову систему США, яка не дає йому боротися з мігрантами
Трамп: Нам потрібна смілива судова система
фото: The White house/Facebook

Трамп вкотре зазначив, що серед мігрантів багато злочинців, яких потрібно якнайшвидше вислати зі Сполучених Штатів

Дональд Трамп знову розкритикував судову систему США, звинувативши її в перешкоджанні реалізації жорсткої міграційної політики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента США у його соцмережі Truth Social.

«Нам потрібна смілива судова система. Якщо суди й надалі не дозволятимуть робити те, що Америка робила протягом 250 років, країна більше не буде такою, якою ми її знаємо», — заявив Трамп.

Водночас він різко висловився на адресу свого попередника Джо Байдена, назвавши його «шахраєм», який, на думку Трампа, веде країну до катастрофи через політику «відкритих кордонів».

«Убивці, наркоторговці, члени банд і навіть психічно хворі люди заполонять нашу країну, сіятимуть хаос, якого Америка ще ніколи не бачила», — попередив президент США.

Трамп також підкреслив, що судити «мільйони й мільйони людей» фізично неможливо. За його словами, серед нелегалів багато злочинців, яких потрібно якнайшвидше вислати зі Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про старт програми «самодепортації» для іммігрантів. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком».

Зазначається, що програма передбачає отримання стипендії та квиток на літак для виїзду зі США.

«Представники адміністрації (Трампа - ред.) закликають іммігрантів самостійно депортуватися, а Міністерство внутрішньої безпеки запустило багатомільйонну рекламну кампанію за участю міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем», – йдеться у статті.

Раніше ми писали, що федеральний суддя США у Колорадо тимчасово заблокував депортацію іммігрантів, яким загрожує можливе виселення відповідно до закону 18-го століття (1798 року), який застосував президент Дональд Трамп, та відомий як «Закон про іноземних ворогів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як повідомляє видання, суддя окружного суду Шарлотта Суїні видала наказ після того, як Американський союз громадянських свобод звернувся з проханням від імені двох венесуельців, які перебувають під вартою в Денвері і побоювалися, що їх фальшиво звинуватить у приналежності до банди Трен де Арагуа, яка, як стверджував Трамп, вторгається в Сполучені Штати.

Наказ Суїні тимчасово забороняє висилку всіх негромадян, які зараз перебувають під вартою в окрузі Колорадо та які можуть підлягати висилці відповідно до «Закону про іноземних ворогів», на який Трамп посилався минулого місяця.

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Теги: США Дональд Трамп судова система

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