Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зажадав безкоштовного проходу через Панамський і Суецький канали для кораблів США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зажадав безкоштовного проходу через Панамський і Суецький канали для кораблів США
Трамп заявив, що «ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки»
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп доручив державному секретарю Марко Рубіо терміново розглянути це питання

Президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб американські військові та комерційні кораблі мали право безкоштовно проходити через Панамський і Суецький канали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис американського лідера у мережі Truth Social.

Трамп також зазначив, що доручив державному секретарю Марко Рубіо терміново розглянути це питання. За його словами, держсекретар має «негайно подбати про цю ситуацію».

У своїй заяві президент висловив думку, що «ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки».

Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою і дозволяє кораблям швидше проходити між Атлантичним і Тихим океанами. Щороку через нього здійснюється близько 40% контейнерних перевезень США.

Як відомо, Сполучені Штати завершили будівництво Панамського каналу на початку ХХ століття. Однак у 1999 році Вашингтон офіційно передав контроль над цією стратегічно важливою водною артерією Панамі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше підписати угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних металів. Про це він повідомив на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

Трамп зазначив, що Україна на чолі із Зеленським досі не підписала фінальні документи щодо стратегічної угоди з США, а затримка вже триває щонайменше три тижні. Він наголосив на важливості цього питання та висловив сподівання, що підписання відбудеться негайно.

Раніше ми писали, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для агентства Reuters, передає «Главком».

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як зазначив Марченко, попри прогрес у перемовинах, підписання угоди цього тижня не очікується.

Теги: Дональд Трамп Суецький канал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керолайн Левітт наголошує, що Дональд Трамп бажає, аби війна закінчилася
Трамп розчарований лідерами Росії та України – Білий дім
1 квiтня, 20:29
Мелоні може сприяти переговорам між Європою і США, щоб уникнути торговельної війни
Мелоні готує зустріч із Трампом: медіа назвали головну мету
7 квiтня, 19:57
Трамп подвоїв свою критику на адресу ЄС, але вказав, що готовий укласти угоду з блоком
Трамп назвав умову для ЄС, аби отримати тарифні пільги
8 квiтня, 17:19
Кімбал Маск: Трамп запровадив структурний, постійний податок на американського споживача
Брат Маска різко розкритикував Трампа
8 квiтня, 06:58
У березні Державний департамент офіційно сповістив Конгрес про рішення припинити незалежну діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
Адміністрація Трампа може поновити деякі програми допомоги для низки країн
9 квiтня, 06:56
Раніше Трамп назвав главу Китаю «гордою людиною»
«Він мій друг». Трамп заявив про готовність зустрітися з Сі Цзіньпінем
10 квiтня, 10:13
Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі
Трамп обурився ставленням лідерів ЄС до Зеленського після сварки в Білому домі – Politico
16 квiтня, 17:01
Дональд та Меланія Трамп на церемонії прощання з Папою
Меланія Трамп провела свій ювілей на похороні
Вчора, 20:27
Зеленський зустрівся із Трампом
Зеленський зустрівся із Трампом
Вчора, 11:04

Політика

Україна стала «легкою мішенню» для російських хакерів – Bloomberg
Україна стала «легкою мішенню» для російських хакерів – Bloomberg
Трамп зажадав безкоштовного проходу через Панамський і Суецький канали для кораблів США
Трамп зажадав безкоштовного проходу через Панамський і Суецький канали для кораблів США
Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ
Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ
Сенатор США пригрозив РФ санкціями у разі відмови від миру з Україною
Сенатор США пригрозив РФ санкціями у разі відмови від миру з Україною
Іран та США провели переговори щодо ядерної угоди – Associated Press
Іран та США провели переговори щодо ядерної угоди – Associated Press
У Києві пройшла зустріч України та НАТО: що обговорювали
У Києві пройшла зустріч України та НАТО: що обговорювали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
62K
Площа Святого Петра зустріла Зеленського оплесками (відео)
60K
Британський телеканал видав несподіваний аналіз фото зустрічі Зеленського і Трампа в Римі
51K
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
39K
Китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua