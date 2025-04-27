Трамп зажадав безкоштовного проходу через Панамський і Суецький канали для кораблів США

Трамп заявив, що «ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки»

Дональд Трамп доручив державному секретарю Марко Рубіо терміново розглянути це питання

Президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб американські військові та комерційні кораблі мали право безкоштовно проходити через Панамський і Суецький канали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис американського лідера у мережі Truth Social.

Трамп також зазначив, що доручив державному секретарю Марко Рубіо терміново розглянути це питання. За його словами, держсекретар має «негайно подбати про цю ситуацію».

У своїй заяві президент висловив думку, що «ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки».

Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою і дозволяє кораблям швидше проходити між Атлантичним і Тихим океанами. Щороку через нього здійснюється близько 40% контейнерних перевезень США.

Як відомо, Сполучені Штати завершили будівництво Панамського каналу на початку ХХ століття. Однак у 1999 році Вашингтон офіційно передав контроль над цією стратегічно важливою водною артерією Панамі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше підписати угоду зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних металів. Про це він повідомив на своїй платформі Truth Social, передає «Главком».

Трамп зазначив, що Україна на чолі із Зеленським досі не підписала фінальні документи щодо стратегічної угоди з США, а затримка вже триває щонайменше три тижні. Він наголосив на важливості цього питання та висловив сподівання, що підписання відбудеться негайно.

Раніше ми писали, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі для агентства Reuters, передає «Главком».

Напередодні він разом з іншими українськими високопосадовцями, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні. Перемовини відбулися в межах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як зазначив Марченко, попри прогрес у перемовинах, підписання угоди цього тижня не очікується.