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Чи подорожчає iPhone в Україні через мита Трампа? Роз'яснення економіста

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чи подорожчає iPhone в Україні через мита Трампа? Роз'яснення економіста
iPhone у США здорожчають на 30-40%
фото з відкритих джерел

Apple продає понад 220 млн iPhone на рік

Економіст Олег Пендзин пояснив, чи торкнеться подорожчання iPhone українців. Про це він розповів в ефірі каналу «Київ24», передає «Главком».

Раніше агенство Reuters повідомило, що тарифи президента США Дональда Трампа можуть спричинити зростання цін на iPhone на 43%. Економіст роз'яснює чи подорожчають гаджети в Україні.

За його словами, ціни на iPhone зростуть лише для мешканців США, а от українців зміни не торкнуться. Оскільки в Україну вони постачаються безпосередньо з Китаю та Тайваню, без митних обмежень.

«iPhone подорожчають для споживачів Сполучених Штатів Америки. iPhone, якими ми користуємось їдуть з Китаю напряму, їдуть напряму з Тайваню. Наші iPhone не їдуть через Америку, наші iPhone їдуть напряму», – сказав Пендзин.

Він також підтвердив, що здорожчання на iPhone у США відбудеться приблизно на 30-40%.

Більшість айфонів все ще виробляються в Китаї, який постраждав від 54% мит. Якщо вони збережуться, Apple постане перед важким вибором: взяти на себе додаткові витрати або перекласти їх на покупців.

Після оголошення тарифів акції компанії впали більш ніж на 8%, що стало найгіршим днем з вересня 2020 року.

Apple продає понад 220 млн iPhone на рік, а найбільшими ринками збуту є США, Китай та Європа.

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Теги: тарифи Олег Пендзин iPhone 12 Дональд Трамп США

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