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«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
Загальний збиток через американські тарифи для ЄС коштуватиме близько 750 млрд євро
фото: AP

Згідно з прогнозом, до 2028 року ВВП Німеччини зменшиться на 1,5%

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«Для Німеччини мито у 20% – це економічна катастрофа», – стверджують автори дослідження Юрген Маттес і Саміна Султан.

За підрахунками аналітиків, до 2028 року ВВП Німеччини виявиться на 1,5% нижчим, ніж був би без цих обмежень.

Зазначається, що загальний збиток для Європейського Союзу може становити близько 750 млрд євро. Причина – скорочення експорту та удар по ключових галузях, насамперед автомобільній промисловості.

Дослідники вважають, що ЄС більше не повинен сподіватися на вмовляння Трампа.

«Досі в ЄС намагалися схилити Трампа за допомогою пропозицій - наприклад, щодо поставок скрапленого газу або озброєнь. Тепер настав час показати, що у Єврокомісії теж є важелі тиску», – наголошують аналітики.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

До слова, Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит, які не торкнуться низки підсанкційних країн, зокрема Росії та Північної Кореї.

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Теги: Німеччина Дональд Трамп тарифи

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