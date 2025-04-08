Європейський Союз поводиться з нами дуже жорстко – Трамп

Трамп: ЄС не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають

Трампу не подобається те, що США фактично не має можливості продавати свої автомобілі на європейському ринку

Президент США Дональд Трамп розкритикував торговельну політику Європейського Союзу, звинувативши його у недобросовісному ставленні до американських товарів. Зокрема, він заявив, що ЄС, як і Японія, не купує американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, водночас експортує мільйони власних авто до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

«Вони не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають. Але при цьому щороку надсилають до нас мільйони автомобілів – Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW», – заявив Трамп.

Президент США додав, що його країна фактично не має можливості продавати свої автомобілі на європейському ринку.

За його словами, така ситуація більше не може тривати.

«Має бути чесно й взаємно. Має бути справедливо – а зараз це несправедливо», – наголосив він.

Президент також висловив переконання, що створення Європейського Союзу було спрямоване на ослаблення позицій США в міжнародній торгівлі. Крім того, Трамп заявив, що країни ЄС будуть змушені купувати американські енергоносії, оскільки мають у цьому потребу:

«Вони можуть купити її, а ми можемо заробити $350 млрд за тиждень».

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що не стурбований збитками, які вже знищили трильйони доларів вартості з ринків акцій по всьому світу. «Я не хочу, щоб щось падало. Але іноді вам потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», – сказав він.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Тим не менш, Трамп заявив, що Вашингтон відкритий до перемовин із країнами, які прагнуть досягти вигідніших умов для торгівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.