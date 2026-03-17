Адміністрація Трампа посилила тиск на ЗМІ через висвітлення війни в Ірані

Трамп гостро реагує на питання журналістів про військові дії, називаючи роботу більщості редакцій «зрадою»

Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані. Про це пише Главком із посиланням на CNN.

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.

Президент США особливо гостро реагує на питання про військові дії, називаючи роботу редакцій «зрадою». Зокрема, Трамп звинуватив ЗМІ у поширенні створених штучним інтелектом фейкових відео про нібито поразки американського флоту, хоча великі видання навпаки займалися спростуванням цих матеріалів. Попри звинувачення у співпраці з іранською пропагандою, медіакомпанії наголошують, що їхня робота базується виключно на фактах, а не на задоволенні політичних інтересів адміністрації.

Ситуація загострюється і на рівні регуляторів. Голова Федеральної комісії зв'язку Брендан Карр відкрито заявляє про можливість анулювання ліцензій телеканалів, які, на його думку, діють не в інтересах суспільства. Хоча юристи сумніваються у наявності реальних механізмів для таких санкцій, подібні заяви викликають серйозне занепокоєння серед правозахисників та політичних опонентів, які вбачають у цьому ознаки авторитаризму.

Водночас, керівництво великих медіахолдингів, зокрема CNN, заявляє про непохитність своєї журналістської позиції. Вони наголошують, що намагання влади дискредитувати незалежні розслідування під час війни не є новим явищем, проте журналісти продовжуватимуть виконувати свій обов’язок перед аудиторією, попри погрози та образи з боку урядовців.

