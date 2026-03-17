Адміністрація Трампа посилила тиск на ЗМІ через висвітлення війни в Ірані

Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Трамп гостро реагує на питання журналістів про військові дії, називаючи роботу більщості редакцій «зрадою»

Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані. Про це пише Главком із посиланням на CNN.

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.

Президент США особливо гостро реагує на питання про військові дії, називаючи роботу редакцій «зрадою». Зокрема, Трамп звинуватив ЗМІ у поширенні створених штучним інтелектом фейкових відео про нібито поразки американського флоту, хоча великі видання навпаки займалися спростуванням цих матеріалів. Попри звинувачення у співпраці з іранською пропагандою, медіакомпанії наголошують, що їхня робота базується виключно на фактах, а не на задоволенні політичних інтересів адміністрації.

Ситуація загострюється і на рівні регуляторів. Голова Федеральної комісії зв'язку Брендан Карр відкрито заявляє про можливість анулювання ліцензій телеканалів, які, на його думку, діють не в інтересах суспільства. Хоча юристи сумніваються у наявності реальних механізмів для таких санкцій, подібні заяви викликають серйозне занепокоєння серед правозахисників та політичних опонентів, які вбачають у цьому ознаки авторитаризму.

Водночас, керівництво великих медіахолдингів, зокрема CNN, заявляє про непохитність своєї журналістської позиції. Вони наголошують, що намагання влади дискредитувати незалежні розслідування під час війни не є новим явищем, проте журналісти продовжуватимуть виконувати свій обов’язок перед аудиторією, попри погрози та образи з боку урядовців.

Як відомо, президент США Дональд Трамп планує силою розблокувати Ормузьку протоку, щоб відновити повноцінний експорт нафти через Перську затоку. Для цього Вашингтон працює над створенням міжнародної коаліції союзників.

Нагадаємо, що Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

