Трамп приготував силову операцію в Ормузькій протоці: що відомо

США збирають міжнародну коаліцію для патрулювання протоки і відновлення експорту нафти

Президент США Дональд Трамп планує силою розблокувати Ормузьку протоку, щоб відновити повноцінний експорт нафти через Перську затоку. Для цього Вашингтон працює над створенням міжнародної коаліції союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За їхніми даними, Трамп розраховує вже найближчим часом оголосити про створення коаліції держав, які братимуть участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Одним із можливих сценаріїв у Білому домі розглядають силові дії проти інфраструктури Ірану. Зокрема, президент США допускає можливість захоплення стратегічного нафтового терміналу Ірану на острові Харк, якщо танкери й надалі залишатимуться заблокованими в Перській затоці.

У неділю Трамп прокоментував ситуацію журналістам на борту літака Air Force One. Він заявив, що очікує участі союзників у забезпеченні безпеки протоки. «Ми розмовляємо з іншими країнами щодо патрулювання проток. Було б добре, якби інші країни патрулювали протоки разом з нами. Ми допоможемо. Ми отримуємо хорошу реакцію», – сказав Трамп.

Президент США також зазначив, що переговори вже ведуться з сімома державами. За його словами, деякі країни відмовилися від участі, однак Білий дім продовжує переговори.

Трамп підкреслив, що планована операція може бути обмеженою за масштабом, оскільки, на його думку, Іран має «дуже мало вогневої потужності».

Джерело Axios зазначило, що протягом вихідних відбулася активна дипломатична комунікація між США, європейськими союзниками, державами Перської затоки та країнами Азії. Основною метою переговорів є отримання політичної підтримки для формування військово-морського угруповання в Ормузькій протоці.

За словами високопосадовця адміністрації США, деякі країни можуть оголосити про підтримку ініціативи Білого дому вже цього тижня. У Вашингтоні цей формат співпраці називають «Ормузькою коаліцією».

Очікується, що учасникам коаліції запропонують надати військові кораблі, системи командування та управління, безпілотники та інші військові засоби для забезпечення безпеки судноплавства.

Нагадаємо, що Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.