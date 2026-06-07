Головна Світ Політика
search button user button menu button

Продукція заводу в Ірландії потрапляє до оборонного комплексу Росії – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Продукція заводу в Ірландії потрапляє до оборонного комплексу Росії – FT
Ірландський завод потрапив у скандал
фото: Алан Бетсон

Через скандал навколо заводу Aughinish Alumina в Ірландії вимагають санкцій проти експорту сировини до Росії

Навколо Ірландії розгорається скандал у зв'язку з діяльністю заводу Aughinish Alumina, розташованого на південному заході країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Це підприємство є найбільшим у Європі та основним постачальником глинозему – сировини, необхідної для виробництва алюмінію. Головна проблема полягає в тому, що завод належить російській компанії «Русал», заснованій олігархом Олегом Дерипаскою, щодо якого діють санкції США, ЄС та Великої Британії, хоча саме підприємство під європейські обмеження наразі не підпадає.

Занепокоєння міжнародної спільноти викликає той факт, що ірландська сировина потенційно використовується у війні Путіна проти України. Російські митні звіти за 2025 рік показали, що найбільшим отримувачем глинозему з Ірландії став завод «Русалу» в Красноярську, а торговий підрозділ компанії продає готовий алюміній торговому дому ASK, який забезпечує потреби військово-промислового комплексу РФ.

Аналіз Київської школи економіки підтверджує, що російські військові компанії почали масово скуповувати алюміній у великих кількостях після того, як Кремль приховав інформацію про держзакупівлі. Цей метал є базовим елементом для виготовлення танків, бронетехніки, винищувачів і ракетних комплексів, а останнім часом – і для реактивних варіантів далекобійних дронів типу «Герань-3», які потребують алюмінієвих сплавів високої чистоти.

Посольство України в Дубліні висловило серйозну занепокоєність через цей «тривожний торговельний потік», зафіксувавши, що експорт глинозему з Ірландії до Російської Федерації зріс із €196 млн у 2021 році до €315 млн у 2025 році. На тлі цих даних ірландські політики з правлячої коаліції та представники європейських «Зелених» закликали Єврокомісію негайно вжити заходів і запровадити санкції проти всього експорту матеріалів, які посилюють російську військову машину.

Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін визнав, що завод є важливим роботодавцем для регіону, проте наголосив, що влада проводить розслідування і категорично не бажає, щоб ірландська продукція перетворювалася на зброю чи вибухівку для ударів по Україні.

Як відомо, війна на Близькому Сході та перебої з глобальними поставками скрапленого природного газу змусили країни Європейського Союзу збільшити закупівлі російського СПГ.

Попри активний розвиток відновлюваної енергетики та скорочення загального споживання газу, ЄС продовжує витрачати мільярди євро на імпорт енергоносіїв. Лише сонячна енергетика станом на початок червня дозволила країнам Євросоюзу заощадити близько €12,8 млрд. Водночас залежність від зовнішніх постачальників газу залишається значною.

Теги: росія Ірландія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін продає Росію Китаю за право вести війну
Путін продає Росію Китаю за право вести війну
20 травня, 14:10
Загальна чисельність Збройних сил Республіки Білорусь станом на 2026 рік оцінюється у різних джерелах приблизно у 63-65 тисяч осіб
Поточний стан армії Лукашенка та перспективи. Що важливо знати
25 травня, 14:04
Оксана Терехова і Андрій Деркач розлучилися у лютому 2020 року. Ініціатором розриву стосунків був екснардеп
Герой Росії передає привіт Україні. У справі Деркача почали зникати речові докази Судові хроніки
29 травня, 12:45
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі в Нью-Делі
Кислиця: поки Лавров летів до Делі, Росія вбивала дітей в Україні
15 травня, 02:45
Естонія, як колишня радянська республіка і нинішній член НАТО, є одним із головних аналітичних центрів Заходу з питань Росії
CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців
23 травня, 23:20
Пошкоджений житловий будинок у Зеленограді, Росія, після удару безпілотника
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
24 травня, 17:15
Губернієв: Наші футбольні команди в нинішніх складах у єврокубках навряд чи зможуть за щось боротися
Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
18 травня, 17:49
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
2 червня, 05:50
За одну добу по Запоріжжю запустили 54 FPV-дрони
Ворог змінив тактику: «Шахеди» доставляють FPV-дрони прямо у місто
Вчора, 04:15

Політика

Продукція заводу в Ірландії потрапляє до оборонного комплексу Росії – FT
Продукція заводу в Ірландії потрапляє до оборонного комплексу Росії – FT
Politico: Європейські компанії залишають Кубу через набрання чинності санкцій США
Politico: Європейські компанії залишають Кубу через набрання чинності санкцій США
Міністр оборони США закликав Європу зупинити міграційне «вторгнення»
Міністр оборони США закликав Європу зупинити міграційне «вторгнення»
CNN: США планують дозволити використання іранських активів для відновлення країн Перської затоки
CNN: США планують дозволити використання іранських активів для відновлення країн Перської затоки
Politico: НАТО обговорює пакет військової допомоги Україні на €70 млрд
Politico: НАТО обговорює пакет військової допомоги Україні на €70 млрд
NYT: Ормузька протока з кожним днем ​​втрачає свою важливість
NYT: Ормузька протока з кожним днем ​​втрачає свою важливість

Новини

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua