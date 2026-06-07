Продукція заводу в Ірландії потрапляє до оборонного комплексу Росії – FT

Через скандал навколо заводу Aughinish Alumina в Ірландії вимагають санкцій проти експорту сировини до Росії

Навколо Ірландії розгорається скандал у зв'язку з діяльністю заводу Aughinish Alumina, розташованого на південному заході країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Це підприємство є найбільшим у Європі та основним постачальником глинозему – сировини, необхідної для виробництва алюмінію. Головна проблема полягає в тому, що завод належить російській компанії «Русал», заснованій олігархом Олегом Дерипаскою, щодо якого діють санкції США, ЄС та Великої Британії, хоча саме підприємство під європейські обмеження наразі не підпадає.

Занепокоєння міжнародної спільноти викликає той факт, що ірландська сировина потенційно використовується у війні Путіна проти України. Російські митні звіти за 2025 рік показали, що найбільшим отримувачем глинозему з Ірландії став завод «Русалу» в Красноярську, а торговий підрозділ компанії продає готовий алюміній торговому дому ASK, який забезпечує потреби військово-промислового комплексу РФ.

Аналіз Київської школи економіки підтверджує, що російські військові компанії почали масово скуповувати алюміній у великих кількостях після того, як Кремль приховав інформацію про держзакупівлі. Цей метал є базовим елементом для виготовлення танків, бронетехніки, винищувачів і ракетних комплексів, а останнім часом – і для реактивних варіантів далекобійних дронів типу «Герань-3», які потребують алюмінієвих сплавів високої чистоти.

Посольство України в Дубліні висловило серйозну занепокоєність через цей «тривожний торговельний потік», зафіксувавши, що експорт глинозему з Ірландії до Російської Федерації зріс із €196 млн у 2021 році до €315 млн у 2025 році. На тлі цих даних ірландські політики з правлячої коаліції та представники європейських «Зелених» закликали Єврокомісію негайно вжити заходів і запровадити санкції проти всього експорту матеріалів, які посилюють російську військову машину.

Прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін визнав, що завод є важливим роботодавцем для регіону, проте наголосив, що влада проводить розслідування і категорично не бажає, щоб ірландська продукція перетворювалася на зброю чи вибухівку для ударів по Україні.

Як відомо, війна на Близькому Сході та перебої з глобальними поставками скрапленого природного газу змусили країни Європейського Союзу збільшити закупівлі російського СПГ.

Попри активний розвиток відновлюваної енергетики та скорочення загального споживання газу, ЄС продовжує витрачати мільярди євро на імпорт енергоносіїв. Лише сонячна енергетика станом на початок червня дозволила країнам Євросоюзу заощадити близько €12,8 млрд. Водночас залежність від зовнішніх постачальників газу залишається значною.