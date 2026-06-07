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Reuters: Північна Корея ніколи не відмовиться від статусу ядерної держави

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: Північна Корея ніколи не відмовиться від статусу ядерної держави
Кім Йо Чен: Політика постійного посилення самооборонного ядерного стримування, про яку заявив глава держави, є незворотним і остаточним висновком, який має бути виконаний беззастережно
фото: Reuters

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон, що Північна Корея не терпітиме жодних погроз

Північна Корея ніколи не відступить від свого статусу ядерної держави і не потерпить жодних загроз на свою адресу. Про це заявила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон напередодні першого за сім років візиту очільника Китаю Сі Цзіньпіна до Пхеньяну. Повідомлення передає «Главком» із посиланням на Reuters.

У МЗС Китаю вже підтвердили, що Сі Цзіньпін проведе зустріч із Кім Чен Ином для обговорення двосторонніх відносин та спільних інтересів. Цей візит має на меті врегулювання зв'язків із КНДР, яка є єдиним офіційним союзником Пекіна за договором.

У своїй заяві Кім Йо Чжон також назвала неправдивими повідомлення про те, що Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп під час травневого саміту узгодили мету щодо денуклеаризації регіону. За її словами, Пхеньян має «найточнішу інформацію» про те, що відбувалося на переговорах.

Ці жорсткі заяви збіглися з демонстрацією нового північнокорейського заводу з виробництва ядерних матеріалів, де Кім Чен Ин закликав до «експоненціального» розширення атомного арсеналу. Аналітики вважають, що відкриття об'єкта зі збагачення урану перед візитом лідера КНР потрібне Пхеньяну для посилення власних позицій на переговорах.

Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін здійснить державний візит до Північної Кореї 8-9 червня. 

Під час поїздки китайський лідер проведе переговори з главою КНДР Кім Чен Ином. Деталі програми візиту наразі не розголошуються. Це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Північної Кореї з 2019 року. Також він може стати його першою закордонною поїздкою у 2026 році.

До слова, Північна Корея офіційно ввела в експлуатацію новий секретний об'єкт зі збагачення урану, призначений для масового виготовлення матеріалів для ядерної зброї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто проінспектував підприємство та оголосив про намір нарощувати ядерний арсенал країни «експоненціальними темпами».

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея

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