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Міністр оборони США закликав Європу зупинити міграційне «вторгнення»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Міністр оборони США закликав Європу зупинити міграційне «вторгнення»
Гегсет: Коли європейські столиці щось зроблять щодо цього вторгнення? Чи вже надто пізно? Молюся, щоб ні, і я вірю, що ні
фото з відкритих джерел

Піт Гегсет попередив Європу про вторгнення «небезпечних ідеологій» та закликав рішуче діяти проти масової імміграції

Міністр оборони США Піт Гегсет під час урочистої промови на американському кладовищі в Кольвіль-сюр-Мер у Франції з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії виступив із попередженням на адресу європейських країн. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Глава Пентагону порівняв історичні події 1944 року із сучасною ситуацією на континенті, заявивши, що сьогодні європейські пляжі в Іспанії, Італії, Греції та Болгарії штурмують човни з мігрантами та «небезпечні ідеології». Гегсет закликав європейські столиці негайно вжити заходів проти масової імміграції, поки не стало надто пізно.

Ці заяви керівника оборонного відомства США відображають ширшу політичну позицію нинішньої американської адміністрації та президента Дональда Трампа, які послідовно критикують європейських партнерів за слабкий контроль над кордонами.

Раніше Вашингтон у своїй Стратегії національної безпеки вже попереджав про загрозу «цивілізаційного стирання» Європи через міграційні процеси та послаблення національної ідентичності. Крім того, напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс також звинувачив європейську політику у провокуванні «масового вторгнення мігрантів», що вже викликало офіційне засудження з боку уряду Великої Британії.

Окремим пунктом свого виступу Гегсет зробив акцент на необхідності реформування оборонного сектору європейських держав. Нагадавши, що під час Другої світової війни кожна країна-союзниця зробила свій вагомий внесок у звільнення Західної Європи від нацизму, він закликав європейські уряди значно посилити власну обороноздатність.

Очільник Пентагону підкреслив, що Сполучені Штати готові зберігати лідерство та підтримувати партнерів, проте очікують від них повноцінної готовності та спроможності стояти пліч-о-пліч з США у разі виникнення реальних військових загроз.

Як відомо, кількість іммігрантів та осіб, які шукають притулку в ЄС, зменшується, тоді як кількість рішень про репатріацію зростає. Найбільше людей висилають Німеччина, Франція та Швеція. 

Повідомляється, за останні чотири роки кількість нових мігрантів, які в’їжджають до ЄС, постійно зменшувалась, зокрема з 5,4 млн до 4,5 млн осіб у 2024 році (-24%). У 2025 році кількість шукачів притулку, яким надано статус захисту, також скоротилася, досягнувши 361 тис., що є найнижчим рівнем з 2019 року.

До слова, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про радикальну зміну правил зміни імміграційного статусу. Відтепер іноземці, які перебувають всередині Сполучених Штатів за тимчасовими візами і претендують на отримання постійної посвідки на проживання (грін-карти), будуть зобов'язані залишати американську територію та проходити процедуру оформлення у своїх рідних країнах через Державний департамент.

Теги: Європа мігранти Піт Гегсет

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