Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку

Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом

Дональд Трамп назвав НАТО «вулицею з одностороннім рухом» та зауважив, що США не мали допомагати Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Трамп зауважив, що «якщо не буде жодної реакції або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО».

Президент розхвалив допомогу США Україні у війні проти Росії, заявивши: «Нам не потрібно було допомагати їм з Україною. Тепер побачимо, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, а вони не будуть поруч з нами».

На запитання, яку саме допомогу він потребує, президент відповів: «Будь-яку допомогу».

Трамп також запропонував, щоб союзники допомогли усунути загрози, що виходять з іранського узбережжя. Він сказав, що хоче, щоб «люди знищили деяких поганих гравців уздовж узбережжя», маючи на увазі іранські сили, які використовували безпілотники та морські міни в Перській затоці.

Президент повторив своє розчарування прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером через відсутність у нього негайної підтримки американо-ізраїльських ударів по Ірану.

«Велика Британія може вважатися союзником номер один, тим, хто найдовше служить тощо, і коли я попросив їх приїхати, вони не захотіли», – сказав він, зазначивши, що обговорював це питання зі Стармером під час телефонної розмови раніше в неділю.

«І щойно ми фактично знищили потенційну небезпеку з боку Ірану, вони сказали: «О, добре, ми надішлемо два кораблі», а я сказав: «Нам потрібні ці кораблі до перемоги, а не після перемоги». Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом».

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів.

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.