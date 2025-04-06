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Полонений окупант розповів, як будував у Криму розкішну баню для російського прем’єра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полонений окупант розповів, як будував у Криму розкішну баню для російського прем’єра
Полонений окупант розповів про баню Мішустіна в Криму
фото: скріншот із відео

Площа споруди була близько півтори тисячі квадратних метрів, а внутрішнє оздоблення вражало

Полонений окупант у Криму будував баню главі уряду Російської Федерації Михайлу Мішустіну. Як інформує «Главком», про це російський військовий розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

До того, як втрапити у п’яну бійку, отримати за це чотири роки ув’язнення, підписати з Міноборони контракт, опинитися на передовій в Україні, росіянин був будівельником. 2021 року він із своєю бригадою працював у Криму. У Форосі вони будували баню, яка вартувала п’ять мільярдів рублів.

Площа споруди була близько півтори тисячі квадратних метрів, а внутрішнє оздоблення вражало. За словами окупанта, лише раковини з мармуру коштували по три з половиною мільйона рублів. Важила одна така річ 450 кілограмів. Для інтер’єру використовували також дорогі матеріали – камінь, дерево. Дах зробили з міді. За роботу будівельникам платили по три з половиною тисячі рублів на день. Як виявилося, розкішну баню вони будували для російського прем’єра Михайла Мішустіна.

Раніше під Харковом російський командир роти Владислав Балграбський вивів решту своєї роти з позиції у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія».

Як повідомлялося, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників. Внаслідок чого загинули п'ять окупантів.

До слова, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні.

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Теги: Михайло Мішустін Крим полон Міноборони росія

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