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У Саратові після вибухів загорівся аеродром

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Саратові після вибухів загорівся аеродром
На місці пожежі сильне задимлення
фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ припускають, що на аеродромі горить мазут

Аеродром загорівся в російському Саратові. В тому районі фіксують стовп чорного диму. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські Telegram-канали, які також опублікували відео пожежі.

В російських соцмережах пишуть, що перед загорянням в місті пролунали вибухи.

Російські ЗМІ стверджують, що загорівся мазут.

Місцеві жителі, що стали свідками «задимлення», зняли його на відео і спробували встановити, де саме палає на аеродромі.

У Саратові після вибухів загорівся аеродром фото 1

Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі на нафтопереробному заводі Роснефти, який є найбільшим постачальником палива для далекосхідного регіону, 10 квітня спалахнула пожежа.

Також у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

Раніше безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії. 

Повідомлялося, що дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

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Теги: вибух росія відео аеродром

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