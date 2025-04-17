Китай постачає зброю РФ. Україна отримала докази

Президент України пообіцяв оприлюднити документи, які підтвердять продаж зброї Росії з боку Китаю

Україна отримала докази, що Китай постачає зброю Російській Федерації, а також займається виробництвом зброї у РФ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

За словами президента, Китай постачає порох і артилерійську зброю. «Ми не хотіли б бачити те, що побачили», – розповів президент після ознайомлення з інформацією від розвідки.

Як зазначив глава нашої держави, президент Китаю Сі Цзіньпін запевняв його, що Пекін не продаватиме зброю Росії.

«Під час цієї війни ми бачилися з очільником Китаю. Я його прямо запитав (про те, чи допомагає Китай Росії зброєю – «Главком»). Він дав слово, що Китай не відправлятиме і не продаватиме зброю Росії», – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що факт такого співробітництва установлений. Президент України пообіцяв оприлюднити деякі документи, які це підтверджують, наступного тижня.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.

Також військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

До слова, громадяни Китаю Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо, взяті у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, на пресконференції у Києві розповіли про службу в російській армії. Так, за словами китайців, їхніми коштами розпоряджалося керівництво РФ. До того, як приїхати воювати в Україну, вони мали інформацію лише про перемоги Росії на фронті.