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«Операцію завершено, пацієнт одужує». Трамп зробив першу заяву після введення масштабних мит

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Операцію завершено, пацієнт одужує». Трамп зробив першу заяву після введення масштабних мит
Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари
скріншот з відео

Президент США заявив, що Америка буде сильнішою й витривалішою, ніж будь-коли раніше

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після запровадження тарифів на майже всі товари заявив, що «операцію завершено». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі TruthSocial.

За словами глави Білого дому, США будуть сильнішими й витривалішими, ніж будь-коли раніше.

«Операцію завершено! Хворий живий та одужує. Прогноз такий, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим та стійкішим, ніж будь-коли. Зробимо Америку знову великою!!!» – написав Трамп.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

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Теги: Дональд Трамп тарифи США

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