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Трамп розповів, за яких обставин США вийдуть з переговорів про завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп розповів, за яких обставин США вийдуть з переговорів про завершення війни
За словами президента США, сторони наближаються до припинення вогню
скріншот з відео

Трамп відмовився відповідати на питання, чи буде продовжена підтримка України, якщо мирну угоду не вдасться укласти

Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів про завершення війни російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо, що ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто візьмемо пас. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити», – каже він.

Водночас президент США відмовився відповідати на питання, чи буде продовжена підтримка України, якщо мирну угоду не вдасться укласти.

«Я не буду цього говорити, тому що думаю, ми це зробимо (припинимо війну – «Главком»).

Американський президент додав, що сторони наближаються до припинення вогню.

«Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси зробити це, і це наближається до завершення прямо зараз», – каже Трамп.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню. 

Брюс наголосила, що РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні. За її словами, світ чекає відповіді від Москви вже зараз.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї. «Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Своєю чергою постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню.

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.

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Теги: США Дональд Трамп переговори перемир'я

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