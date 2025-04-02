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Команда Трампа використовувала Gmail для державних справ – The Washington Post

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Команда Трампа використовувала Gmail для державних справ – The Washington Post
Майкл Волтц отримував робочі документи, в тому числі свій графік, на особисту електронну пошту
фото з відкритих джерел

Фігурантом скандалу знову є радник з нацбезпеки Майкл Волтц

Члени Ради національної безпеки президента Дональда Трампа, у тому числі радник з національної безпеки Майкл Волтц, використовували особисті акаунти Gmail для офіційних урядових справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал The Washington Post.

За інформацією видання, внутрішнє електронне листування показує, що старший помічник Волтца використовував Gmail для обговорення чутливих тем (у тому числі військових позицій і систем озброєння США) з чиновниками інших відомств, які використовували урядові акаунти.

Сам Майкл Волтц отримував робочі документи, в тому числі свій графік, на особисту електронну пошту і час від часу копіював текст у Signal (месенджер для обміну зашифрованими повідомленнями), щоб координувати зустрічі.

Експерти з кібербезпеки вважають, що використання комерційних сервісів електронної пошти високопосадовцями органів національної безпеки (особливо для потенційно конфіденційної або обмеженої в часі інформації) є серйозною вразливістю. Такі платформи не мають наскрізного шифрування і посиленого захисту, властивого урядовим системам зв'язку.

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив в скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і навіть питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи інцидент с Волтцом, назвав те, що сталося, «серйозною помилкою».

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Теги: США

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