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Адмірал НАТО розповів, чи є ризик прямої війни Альянсу з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Адмірал НАТО розповів, чи є ризик прямої війни Альянсу з Росією
Наразі росіяни не готують напад на НАТО, повідомив голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер
фото з відкритих джерел

90% російських сухопутних військ задіяно в Україні

Наразі росіяни не готують напад на НАТО – 90% сухопутних сил РФ уже залучено в Україні. Про це голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Я переконаний, що теоретично вони можуть напасти (на Альянс, – ред.), тому що вони напали на Україну. Але, окрім риторики, ми не бачимо жодних підготовок чи намірів справді рухатися до НАТО», – заявив він.

За словами Бауера, 90% російських сухопутних військ задіяно в Україні, а отже їх використання проти НАТО є малоймовірним, та й Альянс би побачив відповідні дії з боку РФ.

Водночас він визнав, що Росія може атакувати Альянс іншими засобами, проте НАТО також не бачить щодо цього жодних підготовчих заходів з боку РФ.

Нагадаємо, багатокорпусне сухопутне командування НАТО розмістять у фінському місті Міккелі, біля кордону з Росією. 

Раніше стало відомо, що у Фінляндії створять два штаби Північноатлантичного альянсу. Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи –  буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) –  на півночі. Рішення про розміщення штабу НАТО під боком у Росії – у Міккелі – вже ухвалено, про нього оголосять найближчим часом. Спочатку в ньому працюватимуть, окрім фінських, кілька десятків іноземних офіцерів, згодом їх кількість може збільшитися. Штаб буде у підпорядкуванні штаб-квартири в Норфолку на східному узбережжі США.

Також Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити Росії доступ до Балтійського моря.Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море

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Теги: росія НАТО Естонія Фінляндія напад Україна росіяни

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