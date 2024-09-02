Збиття російських повітряних цілей над країною: як реагують жителі Польщі

Опитування поляків показало, чи підтримують вони збиття російських повітряних цілей над країною

Вранці 26 серпня під час масованої атаки авіації Росії на Україну в повітряний простір Польщі влетів об’єкт, ймовірно, російський безпілотник-камікадзе. Об'єкт пролетів приблизно 25 км вглиб території Польщі, а потім зник з радарів. Практично відразу пошуки його залишків розпочала територіальна оборона, але досі знайти їх не вдалося. Саме тому, ймовірно, більшість громадян Польщі підтримують ідею збиття російських повітряних цілей над країною. Таку тенденцію показало нове опитування громадян. Про це пише Rzeczpospolita.

Респондентів запитали: чи повинна Польща, на їхню думку, збивати об’єкти, які пролітають над територією країни під час нападів Росії на Україну, навіть якщо невідомо, що це за об’єкти.

Ствердно на це питання відповіли 58,5% респондентів, тоді як 22,1% висловили незгоду. Ще 19,4% опитаних не мають думки з цього приводу.

Результати опитування також показали, що збивати об’єкти, навіть якщо немає впевненості в їхньому призначенні, підтримують частіше жінки (61%), ніж чоловіки (56%). Таку думку висловлюють сім із десяти респондентів, чий дохід перевищує 7000 злотих (близько 74 000 гривень) на місяць, і такий самий відсоток мешканців найбільших міст.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав знищення російських ракет над Україною боргом своєї країни. За його словами, членство в НАТО не скасовує обов'язок країни захищати свій повітряний простір.