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«Енергоатом» виготовлятиме унікальне обладнання для АЕС, яке раніше постачалося лише з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Енергоатом» виготовлятиме унікальне обладнання для АЕС, яке раніше постачалося лише з РФ
фото: poda.gov.ua

Компанія виготовлятиме обладнання, яке експлуатує не лише Україна, а й низка європейських країн

«Енергоатом» запускає в роботу виробничі лінії з виготовлення унікальних компонентів для ремонтів українських АЕС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Йдеться про специфічні запчастини, необхідні для роботи вітчизняних енергоблоків. Раніше таке обладнання постачалось лише з РФ, яка була монополістом у цьому сегменті ринку», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» зазначає, що це обладнання підходить для реакторів ВВЕР-440, які експлуатує не лише Україна, а й низка європейських країн: «Таким чином, «Енергоатом» може стати постачальником унікального обладнання для європейських АЕС».

Нагадаємо, 27 серпня, стало відомо, що «Енергоатом» зробив новий крок для реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС. У стратегії України на період до 2050 року передбачено збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. «Енергоатом» працює над пошуком нових майданчиків для будівництва обʼєктів.

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Теги: Енергоатом атомна енергетика АЕС Україна Європа росія

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