Хакери атакували ще два російські банки

Унаслідок атаки порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу та не працюють мобільні додатки

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували АТ «Россільгоспбанк» і ПАТ «Московський кредитний банк». Про це повідомляє rbc.ua з покликанням на джерело у розвідці.

За словами співрозмовників видання, у зазначених банках нині порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки. При цьому технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.

скріншот із відкритих джерел

«Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система РФ зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України. Росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа – законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії», – наголосили джерела.

Нагадаємо, що в липні українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працювали з перебоями. Також було атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери.

Крім того, співробітники ГУР здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації.

Раніше міжнародна хакерська група «Head Mare» («Кобиляча голова») повідомила про злам сервісних систем АТ «Моселектронпроект» («МосЕП»), яка входить до структури Державної корпорації «Ростех» (ДК «Ростех»).