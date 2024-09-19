Зміни під боком у Росії: Фінляндія відкриває відразу два штаби НАТО

Рішення про розміщення штабу НАТО під боком у фінському Міккелі неподалік Росії вже ухвалено





Фінляндії створить два штаби Північноатлантичного альянсу. Про це пише фінське видання Yle із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи – буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) – на півночі.

За даними Yle, рішення про розміщення штабу НАТО під боком у Росії – у Міккелі – вже ухвалено, про нього оголосять найближчим часом. Спочатку в ньому працюватимуть, окрім фінських, кілька десятків іноземних офіцерів, згодом їх кількість може збільшитися. Штаб буде у підпорядкуванні штаб-квартири в Норфолку на східному узбережжі США.

Другий штаб планується розмістити у Фінській Арктиці – у Рованіємі чи Соданкюлі, очолить його Швеція. Штат FLF ротуватиметься, коли у Фінляндії перебуватиме близько 1 тисячі військовослужбовців. У виняткових випадках їх кількість може бути збільшена до кількох тисяч.

Раніше йшлось про те, що Фінляндія веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні військ альянсу, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен.Він пояснив, що мета полягає в тому, щоб призначені війська з різних країн могли прибувати до Фінляндії у «кризових ситуаціях», але наголосив, що подібні ситуації не мають на увазі реальної військової участі.

До слова, влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень.У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.