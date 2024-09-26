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Дорожче за Tesla. Скільки росіяни просять за свій перший електрокар (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дорожче за Tesla. Скільки росіяни просять за свій перший електрокар (фото)
Російський електромобіль Lada Largus
фото: tass.ru

Російський виробник запросив за своє «технологічне диво» космічну суму

«АвтоВАЗ», найбільший виробник легкових автомобілів у Росії, розпочав випуск електромобіля Lada e-Largus, вартість якого сягає 4 млн рублів ($43 361). Про це повідомила пресслужба виробника, передають російські пропагандисти «Інтерфакс».

До кінця 2024 року «АвтоВАЗ» планує випустити кілька десятків таких автомобілів.

Lada e-Largus позиціонується «АвтоВАЗом» як перший російський електромобіль із вітчизняною батареєю глибокої локалізації. Запас руху пасажирської версії – 420 км, вантажопасажирської – від 320 км залежно від модифікації. Максимальна швидкість Lada e-Largus становить 145 кілометрів на годину.

Ціни на цей електрокар у базовій комплектації з урахуванням субсидії стартують від 2,99 млн рублів. Для порівняння, приблизно за таку ж суму у Китаї можна придбати електромобіль Tesla Model 3. А повна ціна на Lada e-Largus сягає 4 млн рублів.

Нагадаємо, що в Україні почали продавати електромобілі Xiaomi SU7. Перші авто вже привезли з Китаю. Ціна Xiaomi SU7 в Україні становить від 37 500 до 44 300 доларів (залежно від версії моделі) за вживані авто з невеликим пробігом. 

Теги: росія Електромобілі автомобіль росіяни

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