Командування сухопутних військ НАТО розміщуватиметься неподалік кордону Росії

Командирів НАТО розмістять у фінському Міккелі біля кордону з країною-агресоркою

Багатокорпусне сухопутне командування НАТО розмістять у фінському місті Міккелі, біля кордону з Росією, повідомили у Міноборони Фінляндії. Глава відомства Антті Хяккянен заявив, що це є важливим кроком на шляху до ще більшого зміцнення стримування та створення оборони військового блоку.

«Фінське командування сухопутних військ у Міккелі було очевидним вибором для розміщення командування НАТО. Об'єднавши ці два місця, ми отримуємо найкращу можливу синергію між координацією нашої національної оборони та координацією оборонних можливостей НАТО», - заявив міністр на брифінгу.

За словами Хяккянена, пропозиція ґрунтувалася на військовій думці, яка далі лягла в основу оцінки фінського оборонного управління. MCLCC плануватиме, готуватиме і керуватиме діями сухопутних сил НАТО в Північній Європі. За звичайних умов штаб відповідатиме за навчання військового блоку та інші мирні дії у своєму районі, йдеться на сайті МО Фінляндії. Конкретний графік міністерство обіцяє оголосити 2025 року.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії створять два штаби Північноатлантичного альянсу. Зазначається, що один штаб – сухопутні війська НАТО в країнах Північної Європи – буде розташований у місті Міккелі на півдні Фінляндії, біля кордону з Росією, а другий – штаб передових сухопутних сил НАТО (FLF) – на півночі. Рішення про розміщення штабу НАТО під боком у Росії – у Міккелі – вже ухвалено, про нього оголосять найближчим часом. Спочатку в ньому працюватимуть, окрім фінських, кілька десятків іноземних офіцерів, згодом їх кількість може збільшитися. Штаб буде у підпорядкуванні штаб-квартири в Норфолку на східному узбережжі США.

Нагадаємо, Естонія та Фінляндія заявили про готовність перекрити Росії доступ до Балтійського моря.Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море.