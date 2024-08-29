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Росіяни хочуть вилучати телевізійне обладнання на окупованих територіях: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни хочуть вилучати телевізійне обладнання на окупованих територіях: причина
Окупанти роздають телевізійне обладнання для супутникового телебачення «русскій рік», що вміщує близько двадцяти кремлівських каналів
фото з відкритих джерел

Російські загарбники насаджують своє телебачення для збільшення ефективності власної пропаганди

У жителів тимчасово окупованих територій, які відмовляються дивитися пропагандистські канали РФ, погрожують відбирати телевізійне обладнання. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що російські окупанти насаджують своє телебачення для збільшення ефективності власної пропаганди. Вони масово роздають телевізійне обладнання для супутникового телебачення «русскій рік», що вміщує близько двадцяти кремлівських каналів.

«Проте місцеве населення не поспішає брати додому такі подарунки, адже не хоче потрапити в тенета пропаганди ворога. Відтак росіяни стали погрожувати, що почнуть вилучати «неліцензійне телевізійне обладнання» тим, хто відмовляється встановлювати «русскій мір», – йдеться у повідомленні.

До слова, попри понад два з половиною роки окупації частини українських територій, російські загарбники зіткнулися з серйозною проблемою – вони не можуть знайти достатню кількість місцевих жителів, готових співпрацювати з ними та обіймати посади в окупаційних адміністраціях на рівні сіл. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Навіть після тривалого часу окупанти не змогли сформувати дієві окупаційні осередки у селах.

Стало відомо, що російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія» , використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

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Теги: окупанти телебачення путін окуповані території влада населення окупація росіяни

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