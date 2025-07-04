Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатори-демократи розслідують бездіяльність Трампа щодо санкцій проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сенатори-демократи розслідують бездіяльність Трампа щодо санкцій проти Росії
Трамп, неодноразово заявляючи про намір швидко завершити конфлікт, залишає агресора безкарним
фото: The White house/Facebook

У спільній заяві сенатори розкритикували бездіяльність президента, наголосивши, що, попри наявність ефективних механізмів тиску на країну-агресора, Трамп нічого не робить

Троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування щодо понад п’ятимісячної перерви в запровадженні нових санкцій проти Росії адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

У спільній заяві сенатори Джин Шагін (штат Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) та Кріс Кунс (штат Делавер) розкритикували бездіяльність президента, наголосивши, що, попри наявність ефективних механізмів тиску на країну-агресора, Трамп нічого не робить. Вони наголосили, що розслідування має на меті з’ясувати, чому ця можливість була втрачена.

Від початку другого президентського терміну Трампа, який розпочався у січні, Сполучені Штати не запровадили жодних нових санкцій проти Росії через її війну проти України. Ба більше, в окремих випадках були навіть ослаблені чинні обмеження.

Для порівняння, за президентства Джо Байдена США запровадили понад 6200 санкцій проти організацій, пов’язаних із Кремлем. Ці заходи були спрямовані на компанії, торговельні структури та фінансові транзакції, що забезпечують функціонування військової машини Росії. Згідно з аналітикою The New York Times, у середньому адміністрація Байдена впроваджувала понад 170 нових санкцій щомісяця.

Сенатори зазначили, що відсутність нових обмежень дозволяє Володимиру Путіну й надалі вести війну проти України. Водночас Трамп, неодноразово заявляючи про намір швидко завершити конфлікт, фактично залишає агресора безкарним.

«Американці мають запитати, чому президент, який говорить, що хоче закінчити велику війну, натомість дозволяє агресору діяти без наслідків», – йдеться у заяві.

У документі також підкреслюється, що адміністрація Трампа не лише призупинила ключову допомогу Україні, а й уже понад п’ять місяців блокує оновлення санкційного та експортного контролю. Це, за словами сенаторів, дозволяє порушникам у Китаї та інших країнах і надалі постачати компоненти для російського військово-промислового комплексу.

Законодавці наголосили, що бездіяльність Вашингтона лише підбадьорює Путіна до продовження агресії. Вони закликали адміністрацію Трампа забезпечити дієве виконання чинних санкцій, поновити регулярне внесення до санкційних списків структур, які підтримують оборонну промисловість РФ, а також приєднатися до зусиль європейських партнерів щодо подальшого посилення санкційного тиску.

«Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру – це діяти рішуче разом із партнерами по G7 і дати зрозуміти Путіну, що ціна його вторгнення лише зростатиме, допоки він не припинить жорстокий наступ на українців», – йдеться у заяві сенаторів.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп за час другої каденції не запровадив жодних нових санкцій проти Росії. Ба більше, частину обмежень навіть було знято. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними аналітиків, скасування нових обмежень послабило ефективність вже чинних санкцій. Це дозволило створювати підставні компанії, через які до РФ потрапляють мікрочипи, складники до зброї та інші товари подвійного призначення. 

Теги: США санкції Дональд Трамп розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Путін грає миротворця для Трампа?
Мирна риторика Путіна розрахована на одну єдину людину
29 червня, 18:02
Маск пішов з Білого дому, але продовжує бути близьким до Трампа
Які стосунки зараз у Трампа і Маска: аналіз Axios
4 червня, 08:56
Інсталяція Black Cloud («Чорна хмара») представить Україну у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man
Ракова пухлина? Мережа розкритикувала інсталяцію, що поїде у США від України
9 червня, 16:01
Наказу про евакуацію мешканців прилеглих районів біля бази наразі не видано
У Японії поблизу авіабази США стався вибух: є поранені
9 червня, 09:59
За один флакон парфумів доведеться віддати понад 10 тис. грн
Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на президентських виборах
1 липня, 12:47
США зупиняють поставки озброєння: що саме не надходитиме Україні
Пентагон призупинив постачання деякого озброєння Україні: що у списку
2 липня, 09:05
Ізраїль здійснює низку атак на Іран
Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post
16 червня, 08:35
ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму
ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму
16 червня, 22:00
Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена
Україна синхронізує санкції ЄС щодо режиму в Ірані – Зеленський
29 червня, 20:59

Політика

Сенатори-демократи розслідують бездіяльність Трампа щодо санкцій проти Росії
Сенатори-демократи розслідують бездіяльність Трампа щодо санкцій проти Росії
Пекін не хоче програшу РФ у війні: міністр закордонних справ Китаю пояснив чому
Пекін не хоче програшу РФ у війні: міністр закордонних справ Китаю пояснив чому
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
Палата представників Конгресу США ухвалила «великий і прекрасний» законопроєкт Трампа
Палата представників Конгресу США ухвалила «великий і прекрасний» законопроєкт Трампа
Росія першою в світі визнала суверенітет «Талібану» над Афганістаном
Росія першою в світі визнала суверенітет «Талібану» над Афганістаном
Німеччина планує закупити у США дві системи Patriot для України – Bild
Німеччина планує закупити у США дві системи Patriot для України – Bild

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
52K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
9730
Путін послав Трампа. Що далі?
7687
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
7054
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua