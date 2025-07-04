Сенатори-демократи розслідують бездіяльність Трампа щодо санкцій проти Росії

У спільній заяві сенатори розкритикували бездіяльність президента, наголосивши, що, попри наявність ефективних механізмів тиску на країну-агресора, Трамп нічого не робить

Троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування щодо понад п’ятимісячної перерви в запровадженні нових санкцій проти Росії адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

У спільній заяві сенатори Джин Шагін (штат Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) та Кріс Кунс (штат Делавер) розкритикували бездіяльність президента, наголосивши, що, попри наявність ефективних механізмів тиску на країну-агресора, Трамп нічого не робить. Вони наголосили, що розслідування має на меті з’ясувати, чому ця можливість була втрачена.

Від початку другого президентського терміну Трампа, який розпочався у січні, Сполучені Штати не запровадили жодних нових санкцій проти Росії через її війну проти України. Ба більше, в окремих випадках були навіть ослаблені чинні обмеження.

Для порівняння, за президентства Джо Байдена США запровадили понад 6200 санкцій проти організацій, пов’язаних із Кремлем. Ці заходи були спрямовані на компанії, торговельні структури та фінансові транзакції, що забезпечують функціонування військової машини Росії. Згідно з аналітикою The New York Times, у середньому адміністрація Байдена впроваджувала понад 170 нових санкцій щомісяця.

Сенатори зазначили, що відсутність нових обмежень дозволяє Володимиру Путіну й надалі вести війну проти України. Водночас Трамп, неодноразово заявляючи про намір швидко завершити конфлікт, фактично залишає агресора безкарним.

«Американці мають запитати, чому президент, який говорить, що хоче закінчити велику війну, натомість дозволяє агресору діяти без наслідків», – йдеться у заяві.

У документі також підкреслюється, що адміністрація Трампа не лише призупинила ключову допомогу Україні, а й уже понад п’ять місяців блокує оновлення санкційного та експортного контролю. Це, за словами сенаторів, дозволяє порушникам у Китаї та інших країнах і надалі постачати компоненти для російського військово-промислового комплексу.

Законодавці наголосили, що бездіяльність Вашингтона лише підбадьорює Путіна до продовження агресії. Вони закликали адміністрацію Трампа забезпечити дієве виконання чинних санкцій, поновити регулярне внесення до санкційних списків структур, які підтримують оборонну промисловість РФ, а також приєднатися до зусиль європейських партнерів щодо подальшого посилення санкційного тиску.

«Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру – це діяти рішуче разом із партнерами по G7 і дати зрозуміти Путіну, що ціна його вторгнення лише зростатиме, допоки він не припинить жорстокий наступ на українців», – йдеться у заяві сенаторів.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп за час другої каденції не запровадив жодних нових санкцій проти Росії. Ба більше, частину обмежень навіть було знято. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними аналітиків, скасування нових обмежень послабило ефективність вже чинних санкцій. Це дозволило створювати підставні компанії, через які до РФ потрапляють мікрочипи, складники до зброї та інші товари подвійного призначення.