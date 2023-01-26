Атака дронами та винищувачі для України: головні події ночі

Ворожі дрони-камікадзе були націлені на центральні регіони України

Країна-агресорка атакувала Україну дронами-камікадзе, «танкова коаліція» буде розширюватися, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 січня.

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Нічна атака на Україну дронами

У ніч на 26 січня Росія атакувала українські населені пункти дронами-камікадзе. Вітчизняні сили протиповітряної оборони були сконцентровані на нейтралізації ворожих безпілотних літальних апаратів.

Вибухи лунали на Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі та в інших регіонах України.

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Відомо, що російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними, противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

Розширення «танкової коаліції»

Уряд Канади аналізує варіанти збільшення підтримки України та постачання її Збройним силам Leopard 2. Високопоставлені джерела CBC News повідомили, що наразі йдеться про чотири одиниці танків німецького виробництва, а відповідне рішення може бути публічно оголошено вже у четвер, 26 січня.

Після оголошення урядом Німеччини про дозвіл партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2 глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що танкова коаліція сформована.

До постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

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Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

Важкі бої на Донеччині

Російські загарбники посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої.

Ворог кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону українських військ, несе значні втрати, однак від своїх планів не відмовляється.

Переговори Валерія Залужного з Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили нову військову допомогу.

Сторони обговорили кроки до якнайшвидшої передачі нових зразків зброї.

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Винищувачі для України

Сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус у середу, 25 січня, закликали адміністрацію Байдена направити в Україну винищувачі F-16.

Водночас, компанія Lockheed Martin, яка є виробником літаків F-16, готова задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати винищувачі в Україну.

Зазначається, що компанія не є безпосереднім учасником перемовин про постачання F-16 Україні, але може наростити виробництво для «будь-яких країн, котрі вирішать передати їх третім сторонам, щоб допомогти із завершенням поточного конфлікту».

Для такої передачі літаків Україні іншими державами-партнерами, уряд США повинен схвалити реекспорт F-16. Минулого тижня посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер не виключив того, що Вашингтон підтримає цю ідею.