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  4. У Румунії розбився американський військовий безпілотник
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    Соціум

    У Румунії розбився американський військовий безпілотник

    Безпілотник розбився під час навчань - У Румунії розбився американський військовий безпілотник
    Безпілотник розбився під час навчань
    Фото: Antena3

    Дрон зазнав аварії під час заходу на посадку

    Американський безпілотник MQ-9 Reaper розбився в Румунії біля авіабази в Кимпії-Турзій. Про це сказав міністр національної оборони Румунії Василе Динку, повідомляє видання Gazeta de Sud у четвер, 14 липня.

    За словами румунського міністра, дрон розбився за 2-3 км від авіабази під час заходу на посадку. Озброєння на його борту не було.

    Зазначається, що США кілька разів відправляли БПЛА MQ-9 Reaper у Румунію для навчання з румунськими солдатами. Безпілотники виконували розвідувальну роль. Також на них можна встановлювати ракети.

    MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у Повітряних силах США, ВМФ Сполучених Штатів, і Британських Королівських військово-повітряних силах.

    Нагадаємо, раніше російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Тепер противник поширює фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У».

    У березні безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України.

    Також повідомлялося, що 11 березня безпілотник впав у Загребі біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів. Прем’єр-міністр Хорватії назвав інцидент загрозою для НАТО і Євросоюзу.

    Теги: США Румунія навчання безпілотник
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    У Румунії розбився американський військовий безпілотник