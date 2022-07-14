У Румунії розбився американський військовий безпілотник

Дрон зазнав аварії під час заходу на посадку

Американський безпілотник MQ-9 Reaper розбився в Румунії біля авіабази в Кимпії-Турзій. Про це сказав міністр національної оборони Румунії Василе Динку, повідомляє видання Gazeta de Sud у четвер, 14 липня.

За словами румунського міністра, дрон розбився за 2-3 км від авіабази під час заходу на посадку. Озброєння на його борту не було.

Зазначається, що США кілька разів відправляли БПЛА MQ-9 Reaper у Румунію для навчання з румунськими солдатами. Безпілотники виконували розвідувальну роль. Також на них можна встановлювати ракети.

MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у Повітряних силах США, ВМФ Сполучених Штатів, і Британських Королівських військово-повітряних силах.

Нагадаємо, раніше російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Тепер противник поширює фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У».

У березні безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України.

Також повідомлялося, що 11 березня безпілотник впав у Загребі біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів. Прем’єр-міністр Хорватії назвав інцидент загрозою для НАТО і Євросоюзу.