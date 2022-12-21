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Візит Зеленського до США. Politico прогнозує, про яку зброю будуть домовлятися лідери 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Візит Зеленського до США. Politico прогнозує, про яку зброю будуть домовлятися лідери 
Вашингтон начебто поки не готовий надати Києву зброю, про яку йдеться 
фото з відкритих джерел

ЗМІ прогнозують, що українська делегація в США проситиме про постачання ATACMS та Grey Eagle 

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляє джерело видання, українська делегація виступить із проханням поставити ракетні системи великої дальності або ATACMS, а також американські безпілотники Grey Eagle та Reaper. При цьому Politico зазначає, що офіційні особи США поки що не готові зрушити з місця в цьому питанні.

«Білий дім категорично відмовився відправляти ATACMS через великі витрати», – кажуть в адміністрації Байдена.

Крім того, там вважають, що відправка ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання ще більш смертоносної зброї всередині України. 

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський приїде до США, де заплановано його зустріч із американським лідером Джо Байденом. На тлі візиту Білий дім уже оголосив про надання нової військової допомоги Києву. У пакет увійде довгоочікувана система Patriot

Теги: зброя США президент Володимир Зеленський

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