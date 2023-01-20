Міністр оборони США закликав союзників до рішучих кроків у допомозі Україні

Ллойд Остін: «Ми не відступимо і не похитнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від російської імперської агресії»

За словами Остіна, Україна надихнула світ, а тим часом Росія зіткнулась з дефіцитом боєприпасів та сильними бойовими втратами

Міністр оборони США Ллойд Остін виступаючи на засіданні «Рамштайн» закликав іноземних колег бути рішучішими у допомозі України. Остін заявив, що настав час «копати глибше»повідомляє Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Остіна, Україна надихнула світ, а тим часом Росія зіткнулась з дефіцитом боєприпасів та сильними бойовими втратами. Тоді, коли вільна та суверенна Україна отримує потужну підтримку, Кремль повинен благати допомогти йому поповнити запаси у своїх небагатьох союзників. Тим часом навіть Іран та Північна Корея не хочуть визнавати поставки зброї до Росії.

«Настав час копати глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами і історія спостерігає за нами. Тому ми не відступимо і не похитнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від російської імперської агресії», – додав міністр оборони США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що голова Пентагону Ллойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не змогли домовитися щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Також під час зустрічі союзників України на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про надання Україні німецьких танків Leopard 2.