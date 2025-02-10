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Американці оцінили перші тижні президентства Трампа: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американці оцінили перші тижні президентства Трампа: дані опитування
Американці виявились задоволеними пррезидентом
колаж verstka.media

CBS: 53% американців позитивно оцінили роботу Трампа на посаді президента США

Більшість опитаних громадян США вважають, що президент Дональд Трамп справляється з роботою. Це продемонструвало опитування CBS News та YouGov. Його стиль керівництва підтримує 53% респондентів.

Невірними дії Трампа на посаді вважають 47% учасників опитування. Ефективною його роботу назвали 58% опитаних, 24% думають інакше. Компетентним американського лідера вважають 55% респондентів, 45% учасників опитування дотримуються зворотного погляду.

Опитування проводилося з 5 по 7 лютого, у дослідженні взяли участь майже 2,2 тис. повнолітніх громадян США. Похибка становила 2,5%. У січні 2017 року, у перший термін Трампа, рейтинг схвалення американського лідера становив 44%.

Раніше стало відомо, що близько 53% опитаних американців висловили невдоволення впливом мільярдера та підприємця Ілона Маска на Трампа. Згідно з опитуванням Квінніпекського університету, громадяни сподіваються, що роль бізнесмена в адміністрації країни буде незначною. Разом з тим, 39% повністю підтримують вплив засновника Tesla на американського лідера.

Нагадаємо, оцінка букмекерами шансів на припинення вогню в Україні в 2025 році становить 66%. Це випливає з даних онлайн-платформи Polymarket. При цьому 1 січня цього року показник досягав пікової позначки 71%.

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Теги: Дональд Трамп рейтинг Tesla президент стиль

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